Воины прошли ад, а теперь это: в сети показали ужасный санузел для освобожденных из плена (фото)

Украинцев шокировали фото санузла в центре, где живут наши защитники после российского плена

Украинцев повергли в шок фото санузла в центре, где живут наши защитники после российского плена. На снимках видна разбитая сантехника и полное отсутствие ремонта в помещении.

Такие условия "создали" для человека, проведшего в плену 3 года. Об этом написал известный украинский блоггер и волонтер Игорь Лаченков в своем телеграмм-канале "Лачен пишет".

Автор публикации поделился возмущением о состоянии помещений для бывших пленников. Где именно находится это помещение, не указывается. Лаченков подчеркнул, что подобных случаев сейчас много по всей стране.

"Получил фото, как выглядит санузел в одном из центров, где сейчас находятся освобожденные из последнего плена. И таких случаев сейчас очень много, вам не стыдно? Это санузел для человека, который был в плену 3 года. Пожалуй, это визуализация общего состояния в Украине", — написал блоггер.

На изображении видна заброшенная комната с поврежденной сантехникой, грязными стенами и полом. Отсутствуют самые необходимые вещи для гигиены, а состояние помещения далеко от приемлемого для проживания людей.

Сообщение быстро распространилось в соцсетях и вызвало волну комментариев. Пользователи выражают возмущение условиями для людей, переживших годы плена.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, в каких условиях содержатся пленные РФ. Они имеют полноценные обеды, книги и телевизор с дорогими сигаретами.