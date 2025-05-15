"Це найлегший варіант". Військовий експерт підказав, де почати визволення України

7 травня у Підмосков’ї ЗСУ вже провели репетицію "накату"

Збройні сили України можна поповнити мотивованими та придатними до військової служби правоохоронцями з Нацполіції. А військової техніки та боєприпасів європейського та вітчизняного виробництва у нас достатньо: для оборонних операцій — на землі та для наступальних — у повітрі. Крім того, можна використовувати дальні засоби ураження.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів льотчик, інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан. Він пояснив, чому розпочинати звільнення України треба з Криму.

— Це найлегший варіант. Бо на порядок легше звільнити Крим, аніж Донбас у цій ситуації. Звільнення Криму [має починатися] дальними засобами ураження: авіація, ракети, безпілотники. Рівень "накату" має бути таким, як 7 травня "накотили" на Підмосков’ї.

На думку військового експерта, кілька сотень безпілотників мають заходити на Крим щоночі або через ніч.

— Повірте, за 3-4 місяці в Криму не залишиться жодного росіянина. Вони складуть валізи і просто вийдуть звідти. Та ж картина — послідовно step by step (крок за кроком. — Ред .) — перетин сухопутного "коридору" [у Запорізькій області]. Тобто вихід на Токмак, на Мелітополь (або на Бердянськ) залежно від можливості за допомогою знову ж таки авіаційної компоненти, — каже військовий льотчик.

За його словами, у ЗСУ достатня кількість бойових літаків, а 2026-го ми матимемо як мінімум дві бригади натовських літаків, які дадуть можливість контролю 80-кілометрової зони між Азовським морем і нинішньою лінією фронту в Запорізькій області.

— Для літака 80 км — це "на один зуб" називається. А швидкість польоту дозволяє за 10 хвилин зганяти на Азовське узбережжя і назад. Тобто механізми звільнення нашої території є, їх треба просто імплементувати, — резюмував Роман Світан.

Нагадаємо, російські окупанти бояться, що Україна влаштує десантну операцію на півострів — тож у Крим стягують ППО.