Зараз їй 80 років і вона судилася за доньку: як виглядає найстаріша мати України і як склалася доля її дитини

Валентина Підвербна народила дочку у 65 років, а тепер через суд намагається повернути її додому

Валентина Підвербна — найстаріша мати України, рекорд якої було зафіксовано у книзі рекордів України. Жінка шляхом штучного запліднення у 2011 році народила доньку Ганну. Однак через 12 років дівчинка заявила про насильство з боку матері та була вилучена із родини.

"Телеграф" розповість, як виглядає найстаріша мати України Валентина Підвербна, і як склалася доля її доньки після скандалів та судів.

Валентина Підвербна — що відомо про матір-рекордсменку

У 2011 році, 22 лютого у Чернігові було зафіксовано національний рекорд. Місцева мешканка Валентина Підвербна у 65 років стала найдорослішою матір'ю в Україні. Жінка народила дівчинку Ганну вагою 3 кілограми 300 грамів і зростом 54 сантиметри.

Валентина Підвербна з дочкою

Після цієї події Валентина стала героїнею багатьох телевізійних шоу, до неї було прикуто увагу всієї країни. Її вагітність та народження доньки стали справжньою сенсацією. Відомо, що жінка зробила штучне запліднення, щоб стати матір’ю.

Проте з роками про матір-рекордсменку Підвербну забули. Аж до 2023 року, коли її дочка-підліток почала бити на сполох. Дівчинка поскаржилася в соцмережах, що 80-річна мати вчиняє над нею фізичне та психологічне насильство, вчить її жебракувати, забороняє митися та підтримувати гігієну.

Ганна Підвербна

Ці заяви знову привернули увагу ЗМІ та активістів. В результаті відповідні служби вилучили Аню із родини та помістили до опікунів. А далі були суди, де горе-мати намагалася повернути дочку додому, куди дівчинка зовсім не хотіла повертатися.

Валентина Підвербна

У травні 2025 року стало відомо, що Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення про долю вже 16-річної Анни Підвербної. Дівчину офіційно забрали з-під материнської опіки. Варто зазначити, що після відкриття справи органи опіки Чернігова докладно вивчили умови життя Ганни та провели низку перевірок. В результаті було ухвалено рішення про доцільність вилучення дівчини із сім’ї. А судовий розгляд поставив крапку в цій справі — Анна Підвербна не повернеться до матері.

Ганна Підвербна

У коментарі журналістам дівчинка розповіла, що зараз вона щаслива, а її життя налагодилося. Відомо, що Аня ходить до звичайної школи, захоплюється музикою, грає на саксофоні та займається з репетиторами.

Ганна Підвербна

Ганна Підвербна

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає дочка найстарішої матері в Україні. Дівчинка пережила дві операції та помітно підросла.