Сейчас ей 80 лет и она судилась за дочь: как выглядит самая старая мать Украины и как сложилась судьба ее ребенка

Валентина Подвербная родила дочь в 65 лет, а теперь через суд пытается вернуть ее домой

Валентина Подвербная — самая старая мать Украины, рекорд которой был зафиксирован в книге рекордов Украины. Женщина путем искусственного оплодотворения в 2011 году родила дочь Анну. Однако спустя 12 лет девочка заявила о насилии со стороны матери и была изъята из семьи.

"Телеграф" расскажет, как выглядит самая старая мать Украины Валентина Подвербная, и как сложилась судьба ее дочери после скандалов и судов.

Валентина Подвербная — что известно о матери-рекордсменке

В 2011 году, 22 февраля в Чернигове был зафиксирован национальный рекорд. Местная жительница Валентина Подвербная в 65 лет стала самой взрослой матерью в Украине. Женщина родила девочку Анну весом 3 килограмма 300 граммов и ростом 54 сантиметров.

Валентина Подвербная с дочерью

После этого события Валентина стала героиней многих телевизионных шоу, к ней было приковано внимание всей страны. Ее беременность и рождение дочери стали настоящей сенсацией. Известно, что женщина сделала искусственное оплодотворение, чтобы стать матерью.

Однако с годами о матери-рекордсменке Подвербной призабыли. Аж до 2023 года, когда ее дочь-подросток начала бить тревогу. Девочка пожаловалась в соцсетях, что 80-летняя мать учиняет над ней физическое и психологическое насилие, учит ее попрошайничать, запрещает мыться и поддерживать гигиену.

Анна Подвербная

Эти заявления опять привлекли внимания СМИ и активистов. В результате Аню изъяли из семьи и поместили к опекунам. А дальше были суды, в которых горе-мать пыталась вернуть дочь домой, куда девочка совершенно не хотела возвращаться.

Валентина Подвербная

В мае 2025 года стало известно, что Новозаводский районный суд Чернигова принял решение о судьбе уже 16-летней Анны Подвербной. Девушку официально забрали с материнской опеки. Стоит отметить, что после открытия дела органы опеки Чернигова подробно изучили условия жизни Анны и провели ряд проверок. В результате было принято решение о целесообразности извлечения девушки из семьи. А судебное разбирательство поставило точку в этом деле — Анна Подвербная не вернется к матери.

Анна Подвербная

В комментарии журналистам девочка рассказала, что сейчас она счастлива, а ее жизнь наладилась. Известно, что Аня ходит в обычную школу, увлекается музыкой, играет на саксофоне и занимается с репетиторами.

Анна Подвербная

Анна Подвербная

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит дочь старейшей матери в Украине. Девочка пережила две операции и заметно подросла.