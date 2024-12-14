"Мати знущалась та змушувала жебракувати": що відомо про життя доньки найстаршої породіллі України (фото)

Дівчина у 13 років важила понад 110 кг і не вміла чистити зуби

Багатьох українців сколихнула історія 13-річної дівчинки Ані Підвербної з Чернігова, яку народила мати у 65 років, багато часу жінка знущалась з дитини та нехтувала її потребами. Проте наразі життя Ані налагодилось, вона знайшла нову сім'ю та жінку, яка любить її.

Про це повідомляє ТСН, поспілкувавшись з жінкою, яка стала опікуном дівчинки. Її звати Олена Ятченко, їй 54 роки, мешкає вона також у Чернігові, працює швачкою.

За словами жінки, вона часто бачила Аню з її матір'ю Валентиною Підвербною, жебракуючими на вулиці. При цьому дитина була вдягнена не за погодою, а Валентина поводила себе досить агресивно. Олена намагалась допомогти дитині, проте її мати не завжди це дозволяла.

Жінка пояснює, що неодноразово спілкувалась з Валентиною Підвербною, але та не змінювала думки, а дитина ставала дедалі нещаснішою.

"Я чула як Валентина зверталася до Ані, називаючи її нецензурними словами, ображаючи її і принижуючи. Я намагалася поговорити з Підвербною, але все було марно, вона мене не чула. Це змусило мене написати заяву до поліції", — каже Олена Ятченко.

Зауважимо, що на сторінці дівчинки в Instagram є відео, де чутно, як Підвербна спілкується з нею.

Після тривалого процесу жінка все ж змогла забрати дитину до себе та створити для неї справжній дім.

"Дитина раніше спала на розламаних дошках і подраному старому матраці, у повній антисанітарії. Тож найменше покращення для неї було б відчутним, але я все ж хотіла більшого. Я хотіла, щоб Аня відчула, що таке родина, що таке справжнє тепло дому", — пояснює Ятченко.

Проте на цьому перешкоди не скінчились, адже у 13 років Аня не знала деяких елементарних речей. До прикладу, опікунка навчила її чистити зуби, як слідкувати за собою. На фото видно, що дівчинка мала надмірну вагу. За словами Олени, дитина у 12 років важила 111 кг.

"За цей рік ми навели лад з харчуванням, і сьогодні вага Ані складає 72 кг. Вона стала спокійнішою, розсудливішою, навчилася контролювати свої емоції. Вона змінилася як зовні, так і внутрішньо", — каже жінка.

Наразі Аня ходить до школи та знайшла друзів, вона багато читає, вчиться шити, в'язати. Ятченко додає, що 13-річна дівчинка переймається за судовий процес, адже не хоче повернутись назад. Вона періодично спілкується з матір'ю, але боїться залишатись з нею на одинці.

Щодо стану здоров'я Олена додає, що Ані зробили дві операції на очах, аби виправити косоокість, наразі її стан здоров'я значно покращився.

"Я її люблю і як рідну дитину. Ми разом готуємося до Різдва і віримо, що у нас все буде добре, а в Україні незабаром настане мир і спокій", — додає жінка.

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