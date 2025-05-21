Проти скандальної Анни Алхім відкрили ще одну справу: за що і скільки років за гратами їй загрожує

Проти скандальної блогерки відкрили кілька кримінальних справ

Анна Алхім — скандальна українська блогерка, яка неодноразово потрапляла у мовні скандали, продовжує слухати російську музику і часто отримує хейт за свою неоднозначну позицію. Нещодавно спалахнув черговий мовний скандал із Алхім, про який ми детально розповідали. Після цього блогерка стала фігуранткою кількох кримінальних справ.

"Телеграф" розповість, у чому підозрюють Анну Алхім і скільки років за ґратами їй може загрожувати, якщо слідство дійде до судів та вироків.

Анна Алхім та кримінальні провадження

Щодо скандально відомої української блогерки Анни Алхім проводяться досудові розслідування за трьома статтями. Цю інформацію підтвердили у Нацполіції, пише hromadske.

Стало відомо, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено провадження за такими статтями:

ст. 161 ККУ – порушення рівноправності громадян (від 2 до 5 років ув’язнення або штраф від 8500 до 17000 грн);

ст. 346 ККУ — загроза чи насильство щодо державного чи громадського діяча (до 5 років обмеження чи позбавлення волі);

ст. 111 ККУ – державна зрада (позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна).

Народна депутатка від партії "Голос" Наталія Піпа повідомила, що справу про державну зраду проти Алхім відкрили після їхнього з колегами депутатського звернення. Раніше ветеран російсько-української війни та головний герой шоу "Холостяк" Олександр Терен також повідомляв, що звертався до правоохоронців через дії та висловлювання Анни Алхім. А блогерка Олена Мандзюк публічно послала Алхім після того, як блогерка відмовилася співати українською мовою та називала українців терпилами.

Зазначимо, що сама Анна у своєму Telegram-каналі 16 травня натякнула, що у неї проводилися обшуки. Більше інформації про це поки що немає.

Що не так з Анною Алхім?

Блогерка Анна Алхім неодноразово потрапляла у скандали через свої висловлювання на тему української мови та самих українців, які її хейтять. Вона продовжує слухати російську музику, відкрито транслюючи це у своїх соцмережах.

Також Анна шість років тому назвала Путіна "красавчиком". У серпні 2023 року Алхім обізвала жителів західних областей України "заводом д*білів".

У травні 2025 року навколо Анни спалахнув новий скандал. У мережі завірусилося відео з вечірки блогерів, на якому Алхім скорчила гримасу на прохання ведучого заспівати українську пісню. Після цього на дівчину обрушилася чергова хвиля хейту, у тому числі від медійних особистостей. А тепер були і відкриті кримінальні провадження.

"Телеграф" звернувся до Анни Алхім за коментарем з приводу кримінальних проваджень і можливих обшуків. Якщо отримаємо відповідь, її коментар буде опубліковано.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про одруженого коханця Анни Алхім і як він виглядає. Блогерка "злила" його на всю країну.