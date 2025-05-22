Ви можете втратити бронь від мобілізації: Мінекономіки перевіряє підприємства

Ненадання підприємствами необхідної документації скасує статус

Міністерство економіки України розпочало перевірку підприємств, установ та організацій, які мають статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. У разі неподання необхідних документів такі підприємства можуть втратити право на бронювання працівників від мобілізації.

Відповідно до листа Мінекономіки, підприємствам, які раніше отримали статус критично важливих, рекомендовано до 28 травня 2025 року надіслати пакет підтверджувальних документів на електронну адресу meconomy@me.gov.ua.

У пакеті мають бути:

Витяг з ДПС щодо стану розрахунків із бюджетом та цільовими фондами за всіма філіями, представництвами та іншими підрозділами за період з 01.01.2025 до 30.04.2025.

Документи, що підтверджують право власності або оренди нерухомості — як доказ здійснення діяльності на території трьох і більше областей України.

Лист Мінекономіки

Зазначимо ще раз, що якщо підприємства, які мають філії та відокремлені підрозділи підприємств, не нададуть цю інформацію, то їхні працівники можуть втратити право на бронювання.

Раніше "Телеграф" писав, що деякі військовозобов'язані під час мобілізації можуть отримати відстрочку або бронь. Однак навіть у цей період чоловікам може прийти повістка.