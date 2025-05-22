Вы можете потерять бронь от мобилизации: Минэкономики проверяет предприятия

Непредоставление предприятиями необходимой документации упразднит статус

Министерство экономики Украины приступило к проверке предприятий, учреждений и организаций, имеющих статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. В случае непредставления необходимых документов, такие предприятия могут потерять право на бронирование работников от мобилизации.

Согласно письму Минэкономики, предприятиям, ранее получившим статус критически важных, рекомендовано до 28 мая 2025 года отправить пакет подтверждающих документов по электронному адресу meconomy@me.gov.ua.

В пакете должно быть:

Выписка из ГНС относительно состояния расчетов с бюджетом и целевыми фондами по всем филиалам, представительствам и другим подразделениям за период с 01.01.2025 по 30.04.2025.

Документы, которые подтверждают право собственности или аренды недвижимости, — как доказательство осуществления деятельности на территории трех и более областей Украины.

Письмо Минэкономики

Отметим еще раз, что если предприятия, которые имеют филиалы и обособленные подразделения предприятий, не представят эту информацию, то их работники могут потерять право на бронирование.

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