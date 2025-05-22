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На Хмельниччині пара закоханих відновила Інквізицію і мало не стратила "відьму": що вирішив суд

Автор
Марта Іваненко
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Жінку побили через "чаклунство"
Жінку побили через "чаклунство". Фото Колаж "Телеграфу"

Чоловіка та його спільницю визнали винними за кількома статтями Кримінального кодексу України

Суд міста Шепетівка, що на Хмельниччині, завершив розгляд справи щодо подружжя, обвинуваченого в серйозних злочинах — вони знущалися з жінки, підозривши її в "магічних ритуалах". Наразі винесено офіційні вироки.

Про це повідомила Хмельницька обласна прокуратура. За матеріалами справи, інцидент стався у червні 2024 року. У стані алкогольного сп’яніння пара прийшла до 68-річної сусідки та звинуватила її в "чаклунстві".

Зловмисники почали вибивати двері, потім побили жінку, душили, погрожували їй вбивством і нанесли декілька ножових поранень. Коли потерпіла втратила свідомість, пара винесла її на вулицю й поклала до багажника автомобіля, плануючи вивезти до лісу для подальших катувань.

Злочин вдалося припинити завдяки швидкому втручанню поліції, яка прибула на виклик і затримала нападників.

Фото: Хмельницька обласна прокуратура

27-річного чоловіка та його 35-річну спільницю визнали винними за кількома статтями Кримінального кодексу України, серед яких — катування, погрози вбивством, викрадення та незаконне проникнення до житла. Чоловік дістав 7 років і 6 місяців ув’язнення, а жінка — 5 років з іспитовим терміном на 2 роки. Наразі вирок набрав законної сили.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в місті Трускавець, що на Львівщині, група дівчат жорстоко побила хлопця, ймовірно, з інвалідністю. Вони нанесли йому численні удари руками та ногами.

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#Суд #Побиття #Хмельницька область #Чаклунство