На Хмельниччині пара закоханих відновила Інквізицію і мало не стратила "відьму": що вирішив суд

Чоловіка та його спільницю визнали винними за кількома статтями Кримінального кодексу України

Суд міста Шепетівка, що на Хмельниччині, завершив розгляд справи щодо подружжя, обвинуваченого в серйозних злочинах — вони знущалися з жінки, підозривши її в "магічних ритуалах". Наразі винесено офіційні вироки.

Про це повідомила Хмельницька обласна прокуратура. За матеріалами справи, інцидент стався у червні 2024 року. У стані алкогольного сп’яніння пара прийшла до 68-річної сусідки та звинуватила її в "чаклунстві".

Зловмисники почали вибивати двері, потім побили жінку, душили, погрожували їй вбивством і нанесли декілька ножових поранень. Коли потерпіла втратила свідомість, пара винесла її на вулицю й поклала до багажника автомобіля, плануючи вивезти до лісу для подальших катувань.

Злочин вдалося припинити завдяки швидкому втручанню поліції, яка прибула на виклик і затримала нападників.

Фото: Хмельницька обласна прокуратура

27-річного чоловіка та його 35-річну спільницю визнали винними за кількома статтями Кримінального кодексу України, серед яких — катування, погрози вбивством, викрадення та незаконне проникнення до житла. Чоловік дістав 7 років і 6 місяців ув’язнення, а жінка — 5 років з іспитовим терміном на 2 роки. Наразі вирок набрав законної сили.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в місті Трускавець, що на Львівщині, група дівчат жорстоко побила хлопця, ймовірно, з інвалідністю. Вони нанесли йому численні удари руками та ногами.