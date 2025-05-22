В Хмельнитчине пара влюбленных восстановила Инквизицию и чуть не казнила "ведьму": что решил суд

Мужчину и его сообщницу признали виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины

Суд города Шепетовка на Хмельнитчине завершил рассмотрение дела в отношении супругов, обвиняемых в серьезных преступлениях — они издевались над женщиной, подозревая ее в "магических ритуалах". Вынесены официальные приговоры.

Об этом сообщила Хмельницкая областная прокуратура. По материалам дела, инцидент произошел в июне 2024 года.

В состоянии алкогольного опьянения пара пришла к 68-летней соседке и обвинила ее в "волшебстве". Злоумышленники начали выбивать дверь, затем избили женщину, душили, угрожали ей убийством и нанесли несколько ножевых ранений. Когда потерпевшая потеряла сознание, пара вынесла ее на улицу и положила в багажник автомобиля, планируя вывезти в лес для дальнейших пыток.

Преступление удалось прекратить благодаря быстрому вмешательству полиции, прибывшей по вызову и задержавшей нападавших.

Фото: Хмельницкая областная прокуратура

27-летний мужчина и его 35-летняя сообщница признаны виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых — пытки, угрозы убийством, похищение и незаконное проникновение в жилье. Мужчина получил 7 лет и 6 месяцев заключения, а женщина – 5 лет с испытательным сроком на 2 года. В настоящее время приговор вступил в законную силу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в городе Трускавец Львовской области группа девушек жестоко избила парня, вероятно, с инвалидностью. Они нанесли ему многочисленные ушибы руками и ногами.