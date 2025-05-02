Українець у Польщі жорстоко відгамселив медсестру: за що він так з нею

Його відпустили додому

Чоловік напав на медсестру у Польщі. Подія трапилась у міст Прушков неподалік Варшави. 26-річний пацієнт намагався відключитись від медичного обладнання.

Він був пацієнтом лікарні. Інцидент стався близько 6-ї ранку 1 травня, повідомляє Miejskireporter.

Пацієнт, який демонстрував агресивну поведінку з самого початку перебування в закладі, намагався відключитися від медичного обладнання. Коли медсестра спробувала втрутитися, чоловік напав на неї з кулаками, вдаривши її по обличчю та продовживши напад після того, як вона впала. Внаслідок чого в жінки є сліди побиття, зокрема поріз на голові, набряк, синці.

"Чоловік зізнався в цьому вчинку. Йому висунули звинувачення. Ми встановили його особу, знаємо його історію", — повідомив Яцек Вісневський з Головної комендатури поліції.

Поліція отримала повідомлення від потерпілої і допитала лікаря, який був свідком інциденту. 26-річний чоловік визнав себе винним. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Його відпустили додому.

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