"Я скажу чесно…": Зеленський віджартувався у відповідь на особисте питання (відео)

Журналіст вирішив поцікавитися спортивними здібностями президента

Президенту України Володимиру Зеленському під час брифінгу на форумі "Іновації та розвиток у спорті в умовах війни" поставили доволі особисте запитання. Один із журналістів поцікавився, скільки разів лідер держави зможе підтягнутися.

Реакція Зеленського на це питання була доволі кумедна: спочатку він не на жарт здивувався, а потім почав шукати у приміщенні перекладину, на якій зміг би підтвердити свої слова про спортивні здібності.

"Я скажу чесно: підтягуюся я менше, ніж ви. Я просто знаю, як ви підтягуєтеся. Я думаю, що… Мені 47 років, 47 раз не зможу, а раз 12-15 зможу", – відповів він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як змінився Володимир Зеленський за роки свого президентства. 20 травня 2019 року відбулася урочиста інавгурація президента України Володимира Зеленського. За шість років на посаді глава держави пройшов складний шлях — від енергійного та усміхненого лідера на початку каденції до серйозного й втомленого політика сьогодні. Визначальним чинником таких змін стала повномасштабна війна, розв’язана Росією проти України. Ці події суттєво вплинули не лише на політичні погляди та характер Зеленського, а й на його зовнішність.