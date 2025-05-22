"Я скажу честно…": Зеленский отшутился в ответ на личный вопрос (видео)

Журналист решил поинтересоваться спортивными способностями президента

Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время брифинга на форуме "Инновации и развитие в спорте в условиях войны" задали довольно личный вопрос. Один из журналистов поинтересовался, сколько раз лидер государства сможет подтянуться.

Реакция Зеленского на этот вопрос была довольно забавная: сначала он не на шутку удивился, а потом начал искать в помещении перекладину, на которой смог бы подтвердить свои слова о спортивных способностях.

"Я скажу честно: подтягиваюсь я меньше, чем вы. Я просто знаю, как вы подтягиваетесь. Я думаю, что… Мне 47 лет, 47 раз не смогу, а раз 12-15 смогу", – ответил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как изменился Владимир Зеленский за годы своего президентства. 20 мая 2019 состоялась торжественная инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. За шесть лет в должности глава государства прошел сложный путь — от энергичного и улыбающегося лидера в начале каденции до серьезного и усталого политика сегодня. Определяющим фактором таких изменений стала полномасштабная война, развязанная Россией против Украины. Эти события оказали существенное влияние не только на политические взгляды и характер Зеленского, но и на его внешность.