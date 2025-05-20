Шість років президентства. Як змінився Зеленський з моменту інавгурації у 2019 році (фото)

Від енергійного та безтурботного актора до верховного головнокомандувача країни, що воює.

Цього дня, 20 травня 2019 року, відбулася урочиста інавгурація нового президента України Володимира Зеленського. За шість років на посаді гарант пройшов непростий шлях від енергійного та життєрадісного на початку каденції до серйозного і втомленого на сьогодні. Причина очевидна — повномасштабна війна в Україні, яку розпочала Росія. Події в країні відобразилися не тільки на характері й поглядах Зеленського, але й на його зовнішності.

"Телеграф" покаже, як змінювався Володимир Зеленський за шість років своєї каденції, яка триває, оскільки в Україні воєнний стан і вибори поки що не проводилися. Також змінилася і перша леді Олена Зеленська.

Зеленський на інавгурації та в перші роки після неї

Інавгурація Володимира Зеленського відбулася 20 травня 2019 року у Верховній Раді України. Перед цим були два тури виборів, на яких 73% українців віддали свої голоси за колишнього коміка та актора.

Зеленський в день інавгурації, 20 травня 2019 року. Фото: Getty Images

У день інавгурації Володимир Зеленський був сповнений сил та енергії, багато посміхався. На той момент йому був 41 рік. І хоча війна на сході України вже тривала, українці були сповнені надій на нового президента, а сам він обіцяв втілити в життя всі свої передвиборчі лозунги.

Зеленський в день інавгурації, 20 травня 2019 року. Фото: Getty Images

Перша серйозна криза, яка випала на каденцію Зеленського, це була пандемія коронавірусу 2020-2021 років. Президента на той час багато хто критикував за те, що він нібито "ковідні гроші" пустив на ремонт доріг та "Велике будівництво".

Зеленський у 2020 році під час пандемії. Фото: Getty Images

Проте найбільше на роботу, характер та зовнішність Зеленського вплинула повномасштабна війна в Україні, яку розв’язав Путін 24 лютого 2022 року. З першого дня верховний головнокомандувач залишався в Україні, записував звернення до народу і контролював ситуацію.

Зеленський у Бучі після деокупації. Квітень 2022 року. Фото: Getty Images

Перші місяці повномасштабної війни дуже позначилися на зовнішності Зеленського. Він помітно постарів, відпустив бороду і змінив стиль одягу — від костюмів та білих сорочок із краватками до суворого мілітарі.

Зеленський у 2023 році. Фото: Getty Images

Зараз на четвертому році повномасштабної війни Зеленський трохи посвіжішав, проте так само носить бороду і має втомлений погляд. А ще почав носити окуляри, бо за останні роки у нього сильно погіршився зір.

Зеленський у 2025 році. Фото: телеграм-канал президента

У 2025 році змінився і стиль президента. Після вираженого мілітарі з кольорами хакі, в його гардеробі з’явився просто чорний одяг — стильний, але не ошатний і класичний. Можливо гардероб Зеленського переглянули після інциденту у Білому домі.

Зустріч європейських лідерів у Києві. Травень, 2025 року. Фото: Getty Images

Так виглядає Володимир Зеленський зараз, у 2025 році. Фото: Getty Images

Як змінилася перша леді Олена Зеленська

Олена Зеленська до президентства чоловіка взагалі не була публічною і завжди залишалася за кадром, хоч і працювала в студії "Квартал 95". Проте вже під час передвиборчої кампанії їй довелося вийти із тіні.

Олена та Володимир Зеленські у 2021 році. Фото Getty Images

Спочатку каденції чоловіка вона була не надто публічною, проте статус першої леді передбачав появу на людях – як із чоловіком, так і без.

Слід сказати, що над стилем першої леді точно попрацювали стилісти. Вона на всіх заходах та у закордонних візитах із Зеленським виглядає бездоганно. Свої образи Олена Зеленська часто підкреслювала аксесуарами з українською символікою.

Перша леді Олена Зеленська. Фото: Getty Images

Під час війни в Україні перша леді стала важливою фігурою на політичній арені. А за її виходами та ініціативами стежать не лише в Україні, а й у всьому світі. І вона гідно представляє нашу країну за кордоном.

Влітку 2022 року Олена Зеленська з’явилася на обкладинці Vogue

Володимир та Олена Зеленські на початку 2025 року. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Олена Зеленська після жорстокого обстрілу Києва звернулася до світу. Ось що вона сказала.