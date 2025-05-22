Таких атак Україна ще не бачила. Як Росія може змінити тактику ударів "шахедами"

Йдеться не тільки про модернізацію дронів

Росіяни можуть запустити до 500 дронів для атаки України. Адже вони не тільки модернізовують БПЛА, збільшуючи його бойове навантаження до 80 кг, а пришвидшують виробництво загалом.

Про це розповів Денис Ярославський, командир підрозділу розвідку ЗСУ в етері "Новини.Live". За його словами, наразі на полі бою вищевказаних модернізованих дронів немає, але вони точно з'являться.

"Їх масовість дозволяє використовувати їх сотнями. Якщо раніше ми бачили по 50-100 дронів, які намагалися за добу по всій країні летіти. То з такими темпами це може бути і 500 й більше дронів на добу. Адже виробництво там поставлене на дуже серйозний рівень", – сказав Ярославський.

За його словами, якщо порівнювати виробництво дронів України та Росії, то наразі вони фактично йдуть на рівних. Однак Кремль намагається пришвидшувати цей процес за будь-яку ціну. До того ж фінансування військово-оборонного комплексу Росії більше, ніж в України.

"У нас ще багато виробників, які виробляють по підвалах, то в РФ це робить на великих підприємствах", — додає Ярославський.

Зауважимо, за даними Повітряних Сил України, протягом 10 днів (11-21 травня) Росія використана для атак по Україні понад 1079 БПЛА. Щоденно над територією України фіксували від 10 до 150 дронів за добу.

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