Одразу кілька регіонів РФ опинилися під атакою дронів: там вже заявили про масові збиття

В Росії вже відзвітували про збиття

Увечері 21 травня у кількох регіонах центральної Росії, зокрема у Рязанській, Московській, Орловській та Курській областях, було зафіксовано інтенсивні атаки безпілотників. За даними російських джерел, найбільш напруженою ситуація стала у місті Рязань, де впродовж години мешканці повідомляли про серію гучних вибухів, роботу систем протиповітряної оборони та характерні звуки прольоту дронів.

Міноборони РФ заявило, що з 18:00 до 20:00 за московським часом силами ППО та засобами радіоелектронної боротьби було знищено та перехоплено загалом 37 українських БпЛА літакового типу: 16 — над Курською областю, 11 — над Московським регіоном, 5 — над Рязанською, 4 — над Орловською, ще один — над територією тимчасово окупованого Криму. Про жертви або значні руйнування наразі не повідомляється.

Джерела з російських Telegram-каналів вказують на "спробу масованого прориву в тил", зокрема у напрямках Скопінського та Милославського районів Рязанщини, а також очікувані прольоти з боку Липецької області.

У низці повідомлень від місцевих пабліків зазначається, що над Подвязьєм та околицями Рязані спостерігали щонайменше 12 вибухів, ймовірно — результат роботи систем ППО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у ніч на середу, 21 травня, російські війська атакували Суми за допомогою безпілотників. Унаслідок ударів постраждали два підприємства, пошкоджено лінії електропередач, у кількох районах міста зафіксовано відключення електроенергії.