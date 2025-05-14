Деякі продукти стали "золотими": що найбільше подорожчало в Україні за рік

Капуста та морква б'ють рекорди подорожчання

Ціни на овочі в Україні б'ють усі рекорди — капуста та морква стали золотими продуктами для покупців. Зокрема, капуста за рік стала дорожчою майже втричі — тепер вона коштує 48 гривень за кілограм замість 13.

Морква подорожчала з 12 до 37 гривень — це більше ніж у два рази. Про це свідчать дані Держстату.

Статистика показує, що протягом року з квітня 2024 до квітня 2025 року продукти в Україні значно підскочили в ціні. Найбільше зросла вартість овочів та базових товарів. Капуста подорожчала з 13 до 48 гривень за кілограм. Морква піднялася з 12 до майже 37 гривень. Буряк став дорожчим на 42% – з 17 до майже 28 гривень. Картопля підросла в ціні на 17% – з 22,5 до 26 гривень.

Яйця також стали одним із лідерів подорожчання. За рік їхня вартість зросла на 73%. Десяток яєць у квітні 2025 року коштує в середньому 58 гривень порівняно з 33,5 гривнями рік тому. Масло вершкове подорожчало на 32% – з 79,5 до 104,9 гривень за пачку, вага якої становить 180 грамів. Олія соняшникова збільшилася в ціні на 40% – з 57,8 до 81,3 гривень за літр.

М'ясо та молочна продукція показали помірніше зростання. Свинина подорожчала на 13%, курятина – на 3%. Молоко збільшилося в ціні на 16%, сметана – на 16%, м'які сири – на 14%. Єдиний продукт, який став дешевшим – це сало, яке впало в ціні на 4%.

Експерти називають кілька причин різкого подорожчання продуктів. Серед основних факторів – погодні умови, збільшення витрат на виробництво та складнощі з транспортуванням товарів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українці порівняли ціни в АТБ в 2021 році і зараз — це відео може довести до сліз. Чимало хто хотів би повернутися в 2021 рік.