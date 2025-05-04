"Грішна, каюся": український депутат обдарував OnlyFans-модель годинником за 8 мільйонів

Дівчина зазначила, що чоловік, який подарував їй дорогий презент, не є її хлопцем

Моделі OnlyFans Альоні Омович український депутат подарував розкішний годинник Richard Mille за 200 тисяч доларів (понад 8 млн гривень). Однак ім’я свого залицяльника дівчина розкривати не стала.

Про це вона розповіла у підкасті з Василем Тимошенко. У розмові співрозмовниця ведучого наголосила, що такий подарунок їй зробив "дуже самодостатній та забезпечений чоловік".

"Дуже дуже самодостатній і забезпечений. Не мій хлопець. Політик", — сказала Омович.

Тимошенко у свою чергу пожартував: "Ось так, друзі. Куди йдуть корупційні гроші українських депутатів, ви запитаєте — на годинник для Альони Омович".

На це дівчина відповіла йому коротко: "Так-так, грішна, каюся".

Варто зазначити, що у мережі згадали слова голови податкового комітету Ради Данила Гетьманцева. Він раніше заявляв, що особисто знає кількох моделей OnlyFans і спілкується з ними.

Гетьманців говорив, що підтримує легалізацію в Україні діяльності щодо створення контенту для дорослих та сплати податків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні спалахнув скандал навколо правоохоронних органів, які почали обшуки у моделей OnlyFans. Джерела повідомили, що дані про доходи криейторів спочатку потрапили до Державної податкової служби, а згодом – до Бюро економічної безпеки (БЕБ).