Майже 7 мільйонів "у подарунок". Декларація службовця МЗС та помічника нардепа вражає

Спільно з дружиною в посадовця — десять об'єктів нерухомості

Майже 8,5 мільйона гривень доходу за рік задекларував держслужбовець Микола Турик. Найбільшу частину цієї суми становить грошовий подарунок — 6,9 мільйона гривень — який посадовець отримав від громадянки України Валентини Гур’янової.

В декларації Турика вказано, що загальна зарплата у структурах Верховної Ради та МЗС, склала до 1,12 мільйона гривень. Його дружина, Ярослава Турик, також отримувала зарплату в Апараті Верховної Ради — загалом понад 470 тисяч гривень. Крім того, вона отримала соціальні виплати — допомогу по вагітності та при народженні дитини — на загальну суму 22 тисячі гривень.

Подарунок Миколі Турику

Ким працюють Микола та Ярослава Турики

Микола Турик є помічником народного депутата від "Слуги народу" Едуарда Прощука. Функції виконує на громадських засадах. Також є начальником 8 відділу департаменту забезпечення роботи керівництва МЗС. У того ж Поліщука працює і його дружина Ярослава — вже за трудовим договором. В родині двоє дітей. Раніше Турик працював помічником нардепа Анатолія Диріва на постійній основі. Дирів був нардепом VII та VIII скликанні Верховної Ради.

Микола Турик

"В лютому 2014-го я прийняв присягу державного службовця в якості помічника-консультанта народного депутата України. До того були декілька місяців роботи на громадських засадах та усвідомлення того, хто такий помічник нардепа з опозиційної фракції до тодішньої влади януковича…В 2024-му забрав трудову книжку з Управління кадрів Верховної Ради України", — писав Турик на початку роботи в МЗС в серпні 2024 року.

Чим володіють Турики

Загалом у власності родини — 10 об'єктів нерухомості, серед яких паркомісця, квартири в Києві і не тільки. Увагу привертають придбана у 2020 році Миколою Туриком квартира 140,4 кв.м та Ярославою Турик квартири 85.3 кв.м у 2022 за 3,14 млн гривень. Обидві у столиці. Окрім цього житла у подружжя ще три квартири в Києві.

Микола Турик також володіє чотирма автомобілями, найдорожчі — Porsche Cayenne (2008), придбаний у 2023 році за 400 тис. грн та Volkswagen Touareg (2017), придбаний у 2021 році за 474 тис. грн. Загальна сума готівкових коштів родини — 3,7 млн грн та 25 тис. доларів. Примітно, що цьогоріч Микола Турик не декларував цінне рухоме майно, яке зазначав торік — антикваріат та ювелірні вироби.

Цінні речі Миколи Турика в декларації за 23.04.2024

Раніше "Телеграф" розповідав про суддю з Кіровоградської області, який попри мільйонні статки не має власного житла та автомобіля. Вказані в декларації зареєстровані на жінок та батьків.