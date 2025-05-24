Зливи накриють з новою силою? Яким регіонам не пощастить з погодою найближчими днями

Парасольку вдома краще не забувайте

Дощова та помірно тепла погода триматиметься в Україні майже до кінця травня. Однак найближчими днями прогнозуються сильні зливи з грозами.

Про це "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кибальчич у матеріалі "Найхолодніший травень у 21 столітті? Чим здивує погода до кінця весни в Україні".

"Найсильніші дощі очікуються 23 – 24 травня у північних та західних регіонах, а 25 – 26 травня на сході та в центральних областях. Місцями опади супроводжуватимуться грозою, градом та шквалистим посиленням вітру. Але й у решту днів також є ймовірність короткочасних дощів по всій території країни", — наголосив синоптик.

За його словами, протягом цих днів в Україні триматиметься доволі тепла погода від +17 до +27 градусів вдень та до +7 градусів вночі. Приблизно ж ці дані наводить і Укргідрометцентр. Як зазначено на порталі, 25 травня на заході, півночі та півдні України прогнозуються дощі з грозою. А от на сході та півдні лише помірна хмарність та до +28 градусів.

Погода в Україні 25 травня

У понеділок, 26 травня, дощі очікуються лише на заході країни і значно менше, ніж у неділю. Стовпчик термометра вдень на заході і півночі покаже до +19 градусів, в інших регіонах — до +29 градусів. Швидкість вітру становитиме до 12 м/с.

Погода в Україні 26 травня

Нагадаємо, наприкінці травня синоптики прогнозують майже літню спеку до +30 градусів для більшості областей. Однак дощі все ще періодично накриватимуть різні регіони.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким регіонам не пощастить з погодою в Україні в останні дні травня.