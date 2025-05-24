Ливни накроют с новой силой? Каким регионам не повезет с погодой в ближайшие дни

Зонтик дома лучше не забывайте

Дождливая и умеренно теплая погода будет держаться в Украине почти до конца мая. Однако в ближайшие дни прогнозируются сильные ливни с грозами.

Об этом "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич в материале "Самый холодный май в 21 веке? Чем удивит погода до конца весны в Украине".

"Самые сильные дожди ожидаются 23 — 24 мая в северных и западных регионах, а 25 — 26 мая на востоке и в центральных областях. Местами осадки будут сопровождаться грозой, градом и шквалистым усилением ветра. Но и в остальные дни также есть вероятность кратковременных дождей по всей территории страны", — подчеркнул синоптик.

По его словам, в течение этих дней в Украине будет держаться достаточно теплая погода от +17 до +27 градусов днем и до +7 градусов ночью. Приблизительно эти данные приводит и Укргидрометцентр. Как отмечается на портале, 25 мая на западе, севере и юге Украины прогнозируются дожди с грозой. А вот на востоке и юге только умеренная облачность и до +28 градусов.

Погода в Украине 25 мая

В понедельник, 26 мая, дожди ожидаются только на западе страны и значительно меньше, чем в воскресенье. Столбик термометра днем на западе и севере покажет до +19 градусов, в других регионах – до +29 градусов. Скорость ветра составит до 12 м/с.

Погода в Украине 26 мая

Напомним, в конце мая синоптики прогнозируют почти летнюю жару до +30 градусов для большинства областей. Однако дожди все еще будут периодически накрывать разные регионы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким регионам не повезет с погодой в Украине в последние дни мая.