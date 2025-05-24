Это может спасти вам жизнь: где в доме безопаснее прятаться от атак России

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги

Во время ракетных и дроновых атак России всегда следует находиться в укрытии, однако, если такой возможности нет — следует соблюдать несколько правил. Главное в этом случае правильно выбрать помещение, где спрятаться.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал эксперт по выживанию и безопасности Игорь Молодан. По его словам, в любой ситуации при угрозе атаки следует избегать помещений с окнами.

Ведь это прямая угроза получения ранений от обломков стекла. Если же нет возможности пройти в укрытие, лучше прятаться в помещение без окон, соблюдая правила "двух стен".

"Ванные комнаты, коридоры, кухни — любые помещения без окон в разы безопаснее комнат с окнами", — подчеркнул Молодан.

Он объяснил, что туалеты и ванны безопасны для пережидания атаки, ведь там нет окон, поэтому получить ранения от разбитого стекла почти невозможно. Но в этом контексте следует понимать, что речь идет именно о тех случаях, когда нет прямого попадания снаряда.

Также можно находиться у шахт лифтов, подвальных и полуподвальных помещений. Если речь идет об улице, лучше прятаться на станциях метро, в подземных паркингах, подземных торговых центрах и подобных постройках.

Напомним, что в ночь на 24 мая Россия совершила массированную атаку на Киев. Пострадали многие жилые дома. Взрывы раздавались в нескольких районах столицы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российская баллистика стала еще опаснее, ведь Кремль модернизировал "Искандеры".