У "партії пса Патрона" є шанс? Чи голосуватимуть українці "по приколу" після війни

Велику роль гратиме досвід людей

Питання майбутніх виборів в Україні й досі залишається на слуху, однак чи дійсно українці після повномасштабного вторгнення зможуть голосувати "по приколу". Наскільки висока ймовірність приходу до влади військових у великій кількості.

Відповіді на ці питання дав глава директора Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в інтерв'ю РБК-Україна. За його словами, будь-яка кампанія в майбутньому буде дотична до війни.

Він не відкидає можливості, що українці можуть якоюсь мірою підтримати умовну "партію пса Патрона" на чолі з самим псом Патроном, але тут слід дещо розуміти. Дійсно, є бренди, які тільки назвою виборюють право участі у виборах.

"Але їх все одно потрібно наповнювати змістом: що ти робив до війни, що ти робив під час війни. Геть непричетна людина точно не має шансів", — наголосив Антипович.

Водночас він вважає, що наповнення нового парламенту військовими умовно на 70-80% малоймовірне. Адже, окрім того, що українці шанують військових, вони починають і боятись їх. В цьому питанні важливу роль відіграє тривалість повномасштабного вторгнення, бо чим більше людина на фронті, тим сильніше вона змінюється.

"Дуже багато хлопців з фронту повертаються і вони, і цивільні, які не були на фронті, повинні робити взаємні якісь рухи для того, щоб знайти спільні точки. Дуже різний досвід вони отримали за останні роки", — каже Антипович.

За його словами, навіть цивільні мають різний досвід у цій війні: хтось втратив рідних, а хтось — ні. Ба більше, робота в тилу може прирівнюватись до роботи на фронті і в майбутній політичній гонці це матиме своє місце. Вже зараз українці повинні вчитись комунікувати один з один без ворожнечі і "хто і де був".

"Тому говорити, що людина в пікселі – це автоматичний вибір, точно ні. З іншого боку, за людину, яка взагалі нічого не робила під час війни, ніяк не докладалась навіть в тилу – я не вірю, що Україна здатна за це проголосувати", — резюмував Антипович.

Раніше "Телеграф" розповідав, що соціолог пояснив, у чому полягає феномен ексголовкома Валерія Залужного.