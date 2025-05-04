Зеленський та Залужний можуть створити серйозну інтригу на наступних виборах: що показало опитування

У кого найбільше шансів стати новим президентом

Українців на наступних виборах може чекати суттєва інтрига. Чинний президент Володимир Зеленський і колишній головнокомандувач, а нині посол у Британії, Валерій Залужний, згідно з даними опитувань, мають всі шанси здобути перемогу.

Про це йдеться в новому дослідженні компанії New Image Marketing Group, проведеного за підтримки видання "Ділова столиця". Воно проводилося 25-30 квітня серед 1200 респондентів у всій країні, крім окупованих територій.

Близько 20% українців ще не визначилися із симпатіями та не впевнені, чи братимуть участь у голосуванні. Інші ж змогли сформувати трійку лідерів за симпатіями. На першому місці в першому турі опинився б Володимир Зеленський із 41,5% підтримки, тоді як у Валерія Залужного було б близько 24%. П’ятий президент, нардеп "Євросолідарності" Петро Порошенко отримав би 10,7% голосів.

Ситуація була б більш інтригуючою у другому турі. Змоделювавши можливі варіанти розвитку подій, дослідники дійшли висновку, що найбільше шансів має Залужний. Втім, його перевага над Зеленським наразі становить лише 5%, тож ситуація не виглядає однозначною.

Велика інтрига могла б бути й на парламентських виборах, оскільки видно, що умовний блок військових (Партія Залужного + Азов) могли б розраховувати на більшість. Але в цьому випадку частка людей, які поки що не визначились із вибором, становить майже чверть від усіх виборців. Це дуже багато, щоб давати чіткі прогнози.

Як повідомлялося раніше, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто раніше розповів "Телеграфу", що реальні шанси кандидатів сильно залежатимуть від перебігу виборчої кампанії. Крім того, невідомо, чи Залужний взагалі йтиме на вибори.