У "партии пса Патрона" есть шанс? Будут ли голосовать украинцы "по приколу" после войны

Большую роль будет играть опыт людей

Вопрос предстоящих выборов в Украине до сих пор остается на слуху, однако действительно ли украинцы после полномасштабного вторжения смогут голосовать "по приколу". Насколько высока вероятность прихода к власти военных в большом количестве.

Ответы на эти вопросы дал глава директора Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в интервью РБК-Украина. По его словам, любая кампания в будущем будет причастна к войне.

Он не исключает возможности, что украинцы могут в какой-то мере поддержать условную "партию пса Патрона" во главе с самим псом Патроном, но здесь следует кое-что понимать.

"Их все равно нужно наполнять содержанием: что ты делал до войны, что ты делал во время войны. Вообще непричастный человек точно не имеет шансов ", — подчеркнул Антипович.

В то же время он считает, что наполнение нового парламента военными условно на 70-80% маловероятно. Ведь, кроме того, что украинцы уважают военных, они начинают и бояться их. В этом вопросе важную роль играет длительность полномасштабного вторжения, потому что чем больше человек на фронте, тем сильнее он меняется.

"Очень многие ребята с фронта возвращаются и они, и гражданские, которые не были на фронте, должны делать взаимные движения для того, чтобы найти общие точки. Очень разный опыт они получили за последние годы", — говорит Антипович.

По его словам, даже гражданские имеют разный опыт в этой войне: кто потерял родных, а кто — нет. Более того, работа в тылу может приравниваться к работе на фронте и в будущей политической гонке это будет иметь свое место. Уже сейчас украинцы должны учиться общаться друг с другом без вражды и "кто и где был".

"Поэтому говорить, что человек в пикселе — это автоматический выбор, точно нет. С другой стороны, за человека, вообще ничего не делавшего во время войны, который никак не прилагался даже в тылу — я не верю, что Украина способна за это проголосовать", — резюмировал Антипович.

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