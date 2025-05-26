"Нема з ким порівнювати". Соціолог пояснив, у чому полягає феномен Залужного

Українці не оцінюють Залужного раціонально

Навіть попри незначне просідання рейтингу ексголовкома Валерія Залужного, рівень довіри українців до нього все одно залишається великим. І це цілком характеризує його феномен.

Як зазначив глава директора Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в інтерв'ю РБК-Україна, навіть незначні зниження рейтингу Залужного не вказують на зниження довіри до нього. Він й досі залишається в топі поруч з президентом України Володимиром Зеленським.

"Тому не підтверджую моментів, які стосуються просідання його довіри. Стосовно електорального рейтингу, щось може змінюватися, залежно від фону, появи якихось конкурентів на цьому полі", — каже Антипович.

Він додає, що Залужного і досі сприймають позитивно. Він для українців — батько-захисник, який цінував кожного, не посилав хлопців гинути, не підривав мости і не дав відрізати частину України. Залужний завзято боронив країну і люди це пам'ятають.

"Він – певне таке уособлення захисника держави, захисника всіх українців і це сприйняття не стільки раціональне, скільки емоційне. А українці – дуже емоційна нація", — пояснює Антипович.

За його слова, наразі українці не оцінюють Залужного раціонально, бо час виборів не прийшов. Вже згодом, коли з'явиться реалістичний бій на електоральному полі, кожен розповідатиме, що зробив для України і де був. Однак і тут у Залужного чимала перевага.

Відповідаючи на питання, у чому ж феном Залужного, що йому дозволяє триматись у топі довіри українців без гучних інфоприводів, Антипович сказав: "Я, на жаль, не можу його з кимось порівняти. Не було аналогів в нашій історії. Треба було б якусь аналогію, а от її якось і немає".

На його думку, левина частка цього феномену полягає у тому, що Залужний неймовірно точно опинився в потрібний час у потрібному місці. Напочатку війни українці "буквально молилися на Залужного". Він зміг не тільки захистити Україну, а й показати свою близькість до народу.

"Сердобольний. Його інтерв'ю пробивають на сльозу. Я їх читав ще в часи 2023-го року. Я навіть не знаю, чи він зараз їх далі дає, я просто аналізую його рейтинг довіри – і він не змінився. Хоча очікувано, і навіть мною як соціологом було очікувано, що після звільнення пройде певний період і про нього підзабудуть. Стільки всього відбувається… Це логічно, але не забули. От він якось прописався якоюсь такою ниткою в пам'яті українців", — каже Антипович.

За його словами, сприйняття Залужного формувалося на піку боротьби за виживання України як держави. Тому українці цього не забудуть, однак коли прийдуть вибори, з'являться і раціональні оцінки, а не тільки емоційне сприйняття.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Залужний пояснив, чому Україна не поверне окуповані території.