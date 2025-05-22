Люди залишаться без роботи? Українцям розповіли про жахливі наслідки заморозків

Травень 2025 на Волині став найхолоднішим за останні 20 років

Травневі заморозки неабияк сильно вдарили по врожаю на Волині, де подекуди вимерзло понад 80% насаджень. Морози до -5°С у першій половині місяця припали як раз на період цвітіння плодових дерев та ягідних рослин.

Про це розповіла "Суспільному" завідувачка сектору агрометеорологічних прогнозів Волинського гідрометеоцентру Олена Кондратчук. За її словами, деяких сортів полуниці фактично цього сезону не буде.

"Для полуниці це несприятливі умови, тому що вона витримує лише до -3° і коли вона у фазі цвітіння або бутонізації, вона може загинути. Друга декада добігає кінця і вона буде навіть ще холоднішою, тому що в нормі мало б бути +14°тепла, а у нас 9-8°", — зазначила Кондратчук.

Західна Україна, зокрема і Волинь, постраждали чи не найбільше від заморозків. До прикладу, у селі Романів у одному з господарств вимерзло три з половиною гектари цвіту полуниці. Це 85% засадженого поля, розповіла "Суспільному" господиня Катерина Хомяк.

За її словами, на чотирьох гектарах поля вона вирощує різні сорти полуниці. І за 10 років розведення ягоди такі наслідки заморозків вона бачить вперше.

Полуниця після заморозків

"Ягода першорічка, дев’ять квітконосів, це мала бути велика, гарна ягода, бо перший рік вона дуже гарно родить, а зараз всі квітконоси повністю чорні, вже нічого не буде, вже їх можна позривати і все", — говорить господиня.

Хом'як додає, що зазвичай мала непогану виручку на ринку під час продажу ягід, але цього року заробітку практично не чекає. Каже, що тепер уся надія на ремонтантні сорти, які плодоносять упродовж року. Їх волинянка висадила біля хати два тижні тому з теплиці.

Ціна на полуницю

Водночас продавчиня Галина Колінько каже, що наразі на ринку є і переважно закарпатська полуниця, однак ціни в порівнянні з минулим роком майже не змінились.

"Полуниця коштує від 200 до 180 – 170 гривень. — говорить продавчиня. — Була трошки вищою, потім трошки впала і знову піднялася, тому що холодно і все іде в ціні. Перша полуниця завжди дорога, але в тих роках якось вона падала, а тут навпаки".

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