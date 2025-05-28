З Taurus у ЗСУ будуть великі проблеми: експерт розповів, що не так з німецькими ракетами

Навіть німці не одразу змогли адаптувати ракети до своїх літаків.

Навіть якщо Україна отримає від Німеччини крилаті ракети Taurus, не факт, що вона зможе їх використати. Основна проблема зводиться до того, що Повітряні сили не мають для них носія.

Про це "Телеграфу" розповів авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап. За його словами, Україна має на озброєнні F-16 та Mirage, але вони не призначені для запусків німецьких ракет. Тим більше для цих цілей не підійде техніка радянського виробництва.

Експерт зазначив, що британські Storm Shadow та французькі SCALP змогли пристосувати до Су-24, проте там було дуже багато проблем.

"Фактично літак є, але він не має взаємодії з ракетою. Він єдине, що може зробити — здійснити пуск, але він не дає координати, не дає наведення. Це все робиться на землі", — сказав Криволап.

З Taurus проблема буде ще помітнішою, оскільки у німців пішло півтора року, щоб "подружити" ракету з рідним літаком Eurofighter. За словами експерта, ефективно використовують ці ракети шведські винищувачі Grippen.

Водночас він сумнівається, що передача цих літаків відбудеться, оскільки на них стоять американські двигуни, а отже, без дозволу США шведи поставки проводити не стануть.

Як повідомлялося, військовий аналітик Михайло Самусь пояснював "Телеграфу", що Taurus Україні був потрібний два роки тому, а зараз вони вже не зможуть вплинути на ситуацію на оперативному чи стратегічному рівнях.