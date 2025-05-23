Чи переламають ракети TAURUS ситуацію на фронті? Аналітик відкрив українцям неприємну правду

ЗСУ і російські окупанти перебувають в глухому куті

Німецько-шведські авіаційні крилаті ракет TAURUS класу "повітря — поверхня" великої дальності, призначені для високоточних ударів і ураження високозахищених та заглиблених цілей, потрібні були ЗСУ ще два роки тому.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів військовий аналітик, директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь. Він пояснив, чому надання їх Україні зараз не змінить ні стратегічну, ні оперативну ситуацію.

Більше читайте у публікації: "Путін йде в останній штурм: чи можливий наступ на Київ і прорив фронту під Покровськом".

— Ці ракети не можуть надати нам жодних нових спроможностей, окрім тих, які у нас і так вже є. 100 ракет TAURUS (англ. Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System), а більше вони нам не можуть дати, ніяким чином не можуть зламати цей оперативний глухий кут, — відкрив неприємну правду аналітик.

На його думку, ці ракети можуть стати в нагоді, коли йде мова про удари по певних інфраструктурних об'єктах, незаконно збудованих на українській території.

— Але з точки зору перелому на фронті, TAURUS точно не можуть стати якимось геймченджером. Занадто пізно вже. Зараз ситуація вже зовсім інша. Якщо б нам дали їх в 2023 році, напередодні нашого контрнаступу, це був би інший варіант розвитку події. Тому якщо ми уявимо, що ми отримали зараз TAURUS, ми не відчуємо великих змін на фронті. На жаль, — підсумував Михайло Самусь.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому наступ ЗС РФ на 5-6 напрямках перетворився на знищення російських солдатів.