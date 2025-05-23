Рус

Чи переламають ракети TAURUS ситуацію на фронті? Аналітик відкрив українцям неприємну правду

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ракета TAURUS на підвісці німецького бойового літака
Ракета TAURUS на підвісці німецького бойового літака. Фото defence express

ЗСУ і російські окупанти перебувають в глухому куті

Німецько-шведські авіаційні крилаті ракет TAURUS класу "повітря — поверхня" великої дальності, призначені для високоточних ударів і ураження високозахищених та заглиблених цілей, потрібні були ЗСУ ще два роки тому.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів військовий аналітик, директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь. Він пояснив, чому надання їх Україні зараз не змінить ні стратегічну, ні оперативну ситуацію.

Більше читайте у публікації: "Путін йде в останній штурм: чи можливий наступ на Київ і прорив фронту під Покровськом".

— Ці ракети не можуть надати нам жодних нових спроможностей, окрім тих, які у нас і так вже є. 100 ракет TAURUS (англ. Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System), а більше вони нам не можуть дати, ніяким чином не можуть зламати цей оперативний глухий кут, — відкрив неприємну правду аналітик.

На його думку, ці ракети можуть стати в нагоді, коли йде мова про удари по певних інфраструктурних об'єктах, незаконно збудованих на українській території.

— Але з точки зору перелому на фронті, TAURUS точно не можуть стати якимось геймченджером. Занадто пізно вже. Зараз ситуація вже зовсім інша. Якщо б нам дали їх в 2023 році, напередодні нашого контрнаступу, це був би інший варіант розвитку події. Тому якщо ми уявимо, що ми отримали зараз TAURUS, ми не відчуємо великих змін на фронті. На жаль, — підсумував Михайло Самусь.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому наступ ЗС РФ на 5-6 напрямках перетворився на знищення російських солдатів.

Теги:
#наступ ЗСУ #Taurus #Михайло Самусь