С Taurus у ВСУ будут большие проблемы: эксперт рассказал, что не так с немецкими ракетами

Даже немцы не сразу смогли адаптировать ракеты к своим самолетам

Даже если Украина получит от Германии крылатые ракеты Taurus, не факт, что она сможет их использовать. Основная проблема сводится к тому, что у Воздушных сил нет для них носителя.

Об этом "Телеграфу" рассказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап. По его словам, Украина имеет на вооружении F-16 и Mirage, но они не предназначены для запусков немецких ракет. Тем более для этих целей не подойдет техника советского производства.

Эксперт отметил, что британские Storm Shadow и французские SCALP смогли приспособить к Су-24, однако там было очень много проблем.

"Фактически самолет есть, но у него нет взаимодействия с ракетой. Он единственное, что может сделать — совершить пуск, но он не дает координаты, не дает наведения. Это все делается на земле", — сказал Криволап.

С Taurus проблема будет еще более заметной, поскольку у немцев ушло полтора года, чтобы "подружить" ракету с родным самолетом Eurofighter. По словам эксперта, эффективно используют эти ракеты шведские истребители Grippen.

В то же время он сомневается, что передача этих самолетов состоится, поскольку на них стоят американские двигатели, а значит без разрешения США шведы поставки проводить не станут.

Как сообщалось, военный аналитик Михаил Самусь объяснял "Телеграфу", что Taurus Украине были нужны два года назад, а сейчас они уже не смогут повлиять на ситуацию на оперативном или стратегическом уровнях.