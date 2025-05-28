Розмах крил - до двох метрів. Рідкісного птаха з Червоної книги помітили поблизу Чорнобиля (фото)

В Україні залишилось лише кілька сотень пар цих птахів

Неподалік від Чорнобиля знайшли гніздо рідкісного чорного лелеки з трьома пташенятами. Орнітологи планують закільцювати молодих птахів для подальшого вивчення популяції.

Про виявлення рідкісного птаха повідомив Чорнобильський Радіаційно-екологічний біосферний заповідник на своїй сторінці у соцмережах. Гніздо виявили поблизу села Кам'янка на висоті понад три метри.

Орнітолог Сергій Домашевський разом із фахівцями Опачицького природоохоронного науково-дослідного відділення відвідали місце, де ще навесні помітили гніздо рідкісного птаха. У ньому чітко видно трьох здорових пташенят.

Кільцювання молодих лелек допоможе науковцям стежити за станом популяції цього виду. Також це дасть змогу проводити дослідження та вивчати шляхи міграції птахів.

Довідка. Чорний лелека — рідкісний водно-болотний птах, занесений до Червоної книги України. Він значно менш поширений за білого лелеку та веде таємничий спосіб життя. Птах живе біля водойм у лісових масивах, де полює на рибу, жаб та дрібних водних тварин. Розмах крил чорного лелеки досягає двох метрів. На зиму ці птахи відлітають до Африки та Південної Азії. В Україні залишилося лише кілька сотень пар цього виду.

Також раніше "Телеграф" показував, який рідкісний птах на червоних "ходулях" потребує захисту. Він стає все рідшим гостем українських узбереж.