Хто замінить покійного нардепа Швеця у Раді: у "Слузі народу" дали відповідь

Сергій Швець обирався по мажоритарному округу

Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Швець помер. Його серце перестало битися після тривалої та виснажливої боротьби з тяжкою хворобою. Трагічна новина відразу викликала питання про те, хто зможе замінити його в Верховній Раді, яка і без того "схудла".

"Телеграф" прояснив ситуацію. Як пояснила нам спікер фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, Сергій Швець обирався по мажоритарному округу. А це означає, що в цьому випадку виборчий список "Слуг" не рухатиметься.

"У мирний час на цьому окрузі (Дніпровський район м. Києва) в звʼязку із смертю депутата, мали би відбутися позачергові вибори. По закону мажоритарні депутати якщо складають мандат або помирають, то на окрузі де обирався депутат проводять вибори", — пояснила вона.

Проте, як відомо, під час повномасштабної війни вибори в Україні скасовано. Це означає, що замість Швеця ніхто не зайде до Ради.

Якби Швець був депутатом-списочником, то тоді до Верховної Ради зайшов би наступний за списком кандидат. До речі, Юлія Палійчук і є наступним кандидатом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чим був відомий депутат від "слуг" Сергій Швець.