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Хто замінить покійного нардепа Швеця у Раді: у "Слузі народу" дали відповідь

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Верховна Рада
Верховна Рада. Фото Getty Images

Сергій Швець обирався по мажоритарному округу

Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Швець помер. Його серце перестало битися після тривалої та виснажливої боротьби з тяжкою хворобою. Трагічна новина відразу викликала питання про те, хто зможе замінити його в Верховній Раді, яка і без того "схудла".

"Телеграф" прояснив ситуацію. Як пояснила нам спікер фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, Сергій Швець обирався по мажоритарному округу. А це означає, що в цьому випадку виборчий список "Слуг" не рухатиметься.

"У мирний час на цьому окрузі (Дніпровський район м. Києва) в звʼязку із смертю депутата, мали би відбутися позачергові вибори. По закону мажоритарні депутати якщо складають мандат або помирають, то на окрузі де обирався депутат проводять вибори", — пояснила вона.

Проте, як відомо, під час повномасштабної війни вибори в Україні скасовано. Це означає, що замість Швеця ніхто не зайде до Ради.

Якби Швець був депутатом-списочником, то тоді до Верховної Ради зайшов би наступний за списком кандидат. До речі, Юлія Палійчук і є наступним кандидатом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чим був відомий депутат від "слуг" Сергій Швець.

Теги:
#Верховна Рада #Депутати #Слуга народу #Сергій Швець