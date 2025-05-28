Його називали Гаррі Поттером з "Плюсів": чим був відомий депутат від "слуг" Сергій Швець

Причиною смерті стала онкологія

28 травня 2025 року стало відомо, що після тривалої боротьби з важкою хворобою помер народний депутат України, журналіст та телеведучий Сергій Швець. Про його смерть повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, зазначивши, що Сергій був чесною, порядною та принциповою людиною.

Сергій Федорович Швець народився 13 червня 1976 року в місті Черкаси. Освіту здобув у Національному університеті "Києво-Могилянська академія" (факультет гуманітарних та суспільних наук) та на факультеті міжнародних економічних відносин Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Був одружений, виховував доньку.

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Журналістська діяльність

Свою кар’єру у медіа він розпочав у 1995 році в програмі "Вікна", де працював редактором та кореспондентом. У 1997 році став автором і ведучим рубрик у програмах "Бомба" та "Сніданок з 1+1" на телеканалі "1+1". У 1998-200 роках працював спеціальним кореспондентом новинної програми "Вікна" на телеканалі СТБ. З 2000 по 2004 рік був спецкором програм "День сьомий", "Свобода слова" та "Факти" на телеканалі ICTV.

З 2004 до 2009 року працював на телеканалі "1+1" – кореспондентом ТСН, ведучим програм "ТСН-Варта" та "Сніданок з 1+1". На момент висування у 2019 році обіймав посаду ведучого ранкового випуску в ТОВ ТРК "Студія 1+1".

Протягом своєї роботи Швець створював матеріали з багатьох країн, зокрема з Югославії, Іраку, Китаю, Індії, Ірану, Чехії, Шрі-Ланки, Азербайджану. Брав участь у висвітленні Євромайдану, наслідків стихійних лих та резонансних кримінальних справ. Сергія Швеця в медійному середовищі іноді асоціювали з образом "Гаррі Поттера з "Плюсів"" — таке прізвисько з’явилося внаслідок візуальної схожості журналіста з популярним літературним персонажем.

Політична діяльність

У 2019 році Швець був обраний народним депутатом України IX скликання від партії "Слуга народу" як безпартійний кандидат у виборчому окрузі №214 (Дніпровський район міста Києва). У Верховній Раді став секретарем Комітету з питань свободи слова та головою підкомітету із захисту прав журналістів і працівників ЗМІ. У парламентській діяльності Швець запропонував концепцію "глосарію війни" — як частину майбутнього законопроєкту про стандарти роботи ЗМІ в умовах збройного конфлікту.

Йшлося про формулювання чітких термінів для інформаційного простору: наприклад, визначення понять "окупаційні війська", "колаборанти", "самопроголошені республіки" тощо. Ініціатива мала на меті врегулювання інформаційної політики в умовах війни.

У березні 2023 року публічно виступив проти створення консультативної ради в Тристоронній контактній групі за участі представників окупованих на той час районів Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що помер колишній народний депутат України та підприємець Юрій Борисович Крук. У різні роки він обирався до Верховної Ради кількох скликань, представляючи інтереси різних політичних сил і працюючи в складі парламентських комітетів. Зокрема, Крук обіймав посаду заступника голови Комітету з питань транспорту і зв'язку та очолював підкомітет з питань морського і річкового транспорту.