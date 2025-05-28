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Кто заменит покойного нардепа Швеца в Раде: в "Слуге народа" дали ответ

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Верховная Рада
Верховная Рада. Фото Getty Images

Сергей Швец избирался по мажоритарному округу

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Швец умер. Его сердце перестало биться после длительной и изнурительной борьбы с тяжелой болезнью. Трагическая новость сразу вызвала вопрос о том, кто сможет заменить его в и без того "исхудавшей" Верховной Раде.

"Телеграф" прояснил ситуацию. Как объяснила нам спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, Сергей Швец избирался по мажоритарному округу. А это значит, что в этом случае избирательный список "Слуг" двигаться не будет.

"В мирное время в этом округе (Днепровский район г. Киева) в связи со смертью депутата должны были состояться внеочередные выборы. По закону мажоритарные депутаты если составляют мандат или умирают, то в округе, где избирался депутат, проводят выборы", — объяснила она.

Однако, как известно, во время полномасштабной войны выборы в Украине отменены. Это означает, что вместо Швеца никто не зайдет в Раду.

Если бы Швец был депутатом-списочником, то тогда бы в Верховную Раду зашел следующий по списку кандидат. К слову, Юлия Палийчук.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, чем был известен депутат от "слуг" Сергей Швец.

Теги:
#Верховная Рада #Депутаты #Слуга народа #Сергей Швец