Кто заменит покойного нардепа Швеца в Раде: в "Слуге народа" дали ответ

Сергей Швец избирался по мажоритарному округу

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Швец умер. Его сердце перестало биться после длительной и изнурительной борьбы с тяжелой болезнью. Трагическая новость сразу вызвала вопрос о том, кто сможет заменить его в и без того "исхудавшей" Верховной Раде.

"Телеграф" прояснил ситуацию. Как объяснила нам спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, Сергей Швец избирался по мажоритарному округу. А это значит, что в этом случае избирательный список "Слуг" двигаться не будет.

"В мирное время в этом округе (Днепровский район г. Киева) в связи со смертью депутата должны были состояться внеочередные выборы. По закону мажоритарные депутаты если составляют мандат или умирают, то в округе, где избирался депутат, проводят выборы", — объяснила она.

Однако, как известно, во время полномасштабной войны выборы в Украине отменены. Это означает, что вместо Швеца никто не зайдет в Раду.

Если бы Швец был депутатом-списочником, то тогда бы в Верховную Раду зашел следующий по списку кандидат. К слову, Юлия Палийчук.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, чем был известен депутат от "слуг" Сергей Швец.