В Раді зареєстрували законопроєкт про ратифікацію угоди з США щодо копалин

Нову угоду, укладену з США, згідно із законодавством повинна ухвалити Верховна Рада

Верховна Рада України 1 травня отримала від Кабінету міністрів проєкт закону, який ратифікує угоду про корисні копалини, укладену з США. Відповідний документ за номером 0309 вже зареєстровано у парламенті та надано для ознайомлення народним обранцям.

Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук. Картка документа з'явилася на сайті Верховної Ради, ініціатором законопроєкту вказано прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Кабінетом Міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України: Проект Закону "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови"", – написав Мельничук.

Нагадаємо, що Україна та США 30 квітня уклали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови під керівництвом Вашингтона та Києва, який буде займатися видобутком українських корисних копалин та спрямовувати гроші на відбудову України. В США підтвердили укладення угоди та назвали цей момент "історичним".

Втім, є проблеми: західні ЗМІ вважають, що обом країнам, цілком ймовірно, нібито доведеться чекати років десять, або й навіть і більше, перш ніж угода щодо видобутку корисних копалин почне приносити реальний прибуток та фінансову вигоду обом сторонам. Причина в тому, що інвестори мають побоювання щодо інвестицій у країну, яка постраждала від війни.

При цьому раніше "Телеграф" писав, що кажуть західні експерти та медіа про підписану угоду щодо українських надр — аналіз від міжнародної оглядачки Ольги Кирилової. Там прогнози значно оптимістичніші. Також "Телеграф" детально розповідав, які корисні копалини ховаються в надрах України.