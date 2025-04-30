Трамп ні до чого? Чому раптово зросла ціна на золото і що буде далі

Тарифні війни Трампа продовжують впливати на ситуацію

Наприкінці квітня 2025 року ціна золота в Україні знову зросла. Згідно з даними українських банків, один грам дорогоцінного металу сьогодні можна придбати в середньому за 5999 гривень, тоді як банки викуповують його за 4795 гривень. Такі котирування зафіксовані в регіональних відділеннях, зокрема у Києві, Дніпрі та Вінниці. Пропозиція банків суттєво не відрізняється, що вказує на загальнонаціональну тенденцію до зростання вартості золота в роздрібному продажі.

Про це повідомляє ресурс finance.ua. На світовому ж ринку ціна золота також демонструє історичне зростання. Як повідомляє агентство Reuters, аналітики вперше в історії прогнозують середню річну ціну золота на рівні 3065 доларів за тройську унцію (31,1034768 грама). Це значно вище за попередній прогноз (2756 доларів) і є наслідком геополітичної нестабільності, дедоларизації частини світових ринків та загальної недовіри до довгострокової стабільності глобальної економіки.

Ціни на золото в Україні

У березні 2025 року золото вперше подолало позначку в 3000 доларів за унцію, а вже у квітні котирування сягнули піка – понад 3500 доларів. До цього через політику Трампа ціни різко змінювалися. Хоча на момент публікації ціна дещо знизилась до рівня 3273 доларів, більшість експертів прогнозує збереження високих показників на тлі затяжної торгівельної війни між США та Китаєм, політики підвищених тарифів, а також активної участі центральних банків у скуповування золота як безпечного активу.

Оле Хансен, голова стратегії з товарних ринків Saxo Bank, зазначає: "Успіх золота напряму залежатиме від невдач інших ринків. І допоки триває глобальна турбулентність — інвестори вкладатимуться в золото". Його колега Сьюкі Купер з Standard Chartered додає, що хоча золото залишається привабливим, високі ціни стримують попит з боку ювелірної галузі.

Паралельно з цим, срібло також дорожчає, хоч і менш активно. З початку року ціна зросла на 12%, а середній прогноз на 2025 рік становить $33.10 за унцію. Основна підтримка для ринку срібла надходить із промислового попиту, особливо в контексті глобального переходу до зеленої енергетики

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що стрімке подорожчання золота у світі, спричинене економічним курсом президента США Дональда Трампа, не принесе суттєвої користі українцям, які прагнуть захистити свої заощадження від інфляції через інвестиції в дорогоцінні метали. Парадоксально, але основною перешкодою для цього виступає політика Національного банку України.