Був одним із лідерів Євромайдану: куди зник екснардеп Ігор Луценко

Зараз життя екснардепа суттєво змінилося

Ігор Луценко — колишній журналіст, народний депутат, громадський діяч, який найбільше запам'ятався активною участю у Євромайдані. Під час протестів у Києві чоловіка викрали з лікарні та сильно побили. Зараз екснардеп захищає Україну від окупантів.

"Телеграф" розкаже, хто такий Ігор Луценко, та куди він зник.

Що відомо про Ігоря Луценка

Майбутній народний депутат народився у 1978 році у Києві. Тривалий час працював у журналістиці. Зокрема, був редактором секцій про бізнес і гроші у журналах "Компаньйон", "Власть денег" та "Корреспондент".

Луценко працював журналістом в "Українській правді" та був засновником "Економічної правди". Також став співзасновником і активістом громадського руху "Збережи старий Київ".

Луценко був активним учасником Євромайдану та входив до Ради народного об'єднання "Майдан". На початку 2014 року активіста викрали зі столичної Жовтневої лікарні разом із іншим протестувальником — Юрієм Вербицьким. Невідомі вбили Луценку зуб, підбили око та побили настільки, що у нього діагностували струс мозку.

Фото Володимира В'ятровича

Водночас Юрія Вербицького закатували до смерті. Правоохоронці відкрили кримінальну справу, у ході якої у 2020 році заарештували двох осіб. Через рік одного з викрадачів Луценка та вбивцю Вербицького — Олександра Волкова, засудили до 9 років позбавлення волі.

Сам Луценко розповідав, що у цій справі одного обвинуваченого судили очно, інших двох — заочно. Утім, більшість організаторів і виконавців злочину, за словами активіста, втекли до Росії.

Відтак, Сергія Мисливого та Івана Новотного, яких підозрювали у вчиненні злочину, випустили із СІЗО через те, що їм не продовжили запобіжний захід. Тоді як Олександра Волкова, який також був фігурантом цієї справи, у 2024 році звільнили з-під варти.

У 2014 році Луценко став бійцем батальйону "Азов". А вже у серпні-жовтні того ж року звільняв село Піски, що на Донеччині у складі батальйону ОУН. Згодом став народним депутатом від партії "Батьківщина". Входив до Комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції.

У 2016 році народний обранець запустив у парламенті квадрокоптер. Він зробив це, аби привернути увагу депутатів до "кнопкодавства" та ігнорування потреб військових у дронах.

У 2018 році Фонд гарантування вкладів фізичних осіб передав до НАБУ дані про можливе кримінальне правопорушення, вчинене Луценком. Йшлося про те, що у 2015 році нардеп вивів з банку "Київська Русь" 750 тисяч гривень. Утім, інформація не підтвердилась.

Фото: Build Portal

Згодом Луценко став радником мера Києва Віталія Кличка на громадських засадах. Він займався питанням виявлення корупції у столиці.

Де зараз Ігор Луценко

Після початку повномасштабного вторгнення Ігор Луценко став на захист України від ворога. Він долучився до 72-ої бригади імені Чорних Запорожців, в якій був аеророзвідником. У 2023 році екснардеп став інструктором бойового загону 190-го навчального центру.

Фото з фейсбуку Ігоря Луценка

Також Луценко часто ділиться своїми думками щодо війни та інших подій в країні у своєму фейсбуці. Він розповідає про те, які проблеми існують у війську та відкриває збори на допомогу для ЗСУ. Зараз він служить командиром роти добровольчого підрозділу ударних безпілотників "Орден Сантьяго".

Фото з фейсбуку Ігоря Луценка

Раніше "Телеграф" писав про те, який вигляд має могила проросійського покійного нардепа Михайла Чечетова. Він закінчив життя самогубством у 2015 році.