Паща динозавра з цілющою водою. В Україні є село, де люди живуть до 100 років та не хворіють (фото)

Це місце оповите містикою

Деякі звичайні, на перший погляд, села України, приховують захопливі таємниці. Наприклад, одне з них колись було столицею неіснуючої нині країни, а в іншому люди живуть до 100 років, зберігають ясний розум та міцне здоров'я.

Йдеться про село Манява в Івано-Франківській області. Як розповідає "2+2", на думку місцевих, головний секрет їхнього довголіття прихований у Манявському водоспаді. Він не лише є одним з наймальовничіших місць Карпат, але й володіє містичною силою.

"Це місце містичне, тому що ця вода омолоджує, якщо купатися в ній", — розповіла краєзнавиця Марія Баранюк.

Проте секрет Маняви не лише у воді. Ця земля здавна вважалася сакральною, адже там слов'яни приносили дари богу вічної молодості.

Манявський скит

Крім того, в селі варто побачити старовинний Манявський скит XVII ст. За легендою, його заснували ченці Києво-Печерської лаври, які втікали від монгольського захоплення Києва 1240 р. На думку істориків, на території скита похований і видатний гетьман України Іван Виговський.

Блаженний камінь — паща динозавра з цілющою водою

На відстані близько кілометра від скиту є відомий Блаженний камінь. Формою він нагадує пащу динозавра, з-під якої тече цілюща вода. З давніх-давен тут ходять чутки, що вмивання цією водою допомагає покращити зір.

Манявський водоспад

Проте найвідоміший об'єкт цього місця — Манявський водоспад, який ви знайдете за 5-6 км від скиту. Це один з найвищих водоспадів Карпат, де вода спадає з висоти 18 м. Вважається, що занурення в його води дарує молодість та міцне здоров'я.

Скит-Манявський заказник

Неподалік Маняви розташований Скит-Манявський заказник з гірськими краєвидами, озерами та скелями. Деяким щастить на власні очі побачити оленя європейського, козулю, кабана, лісову куницю тощо.

Як дістатись до Маняви

Автомобіль. Івано-Франківськ − с. Гвоздець – с. Марково і ліворуч.

Івано-Франківськ − с. Гвоздець – с. Марково і ліворуч. Залізниця. Івано-Франківськ – станція Надвірна – с. Манява.

Івано-Франківськ – станція Надвірна – с. Манява. Рейсовий автобус. З Івано-Франківська (автостанція на вулиці І. Мазепи).

Раніше "Телеграф" розповідав про найвище гірське село України, розташоване на висоті понад 1000 метрів над рівнем моря. Дземброня – ідеальне місце для тих, хто прагне гармонії з природою, чистого гірського повітря та розкішних краєвидів.