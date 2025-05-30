"Подивився криво на ТЦК - довічне". Корчинський розбурхав українців радикальними думками про мобілізацію

За напади на працівників ТЦК ув'язнення на 2-5 років не достатнє покарання

Усі українці, які чинять опір роботі територіальних центрів комплектування (ТЦК) для здійснення мобілізації та нападають на працівників, мають отримувати довічне ув'язнення. Адже ці дії прирівнюється до державної зради та агентурної діяльності на користь Росії.

Про це заявив лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський на своєму YouTube. Він вважає, що покарання за напад на працівників ТЦК у вигляді позбавлення волі на 2-5 років не достатнє.

"Кожен, хто криво подивився у бік ТЦК, має сісти на довічне. Кожен, хто зриває мобілізацію, стає на бік Росії та сприяє здійсненню її плану", – сказав Корчинський.

Він виступає за дуже жорсткі покарання за зрив мобілізації, адже прирівнює ці дії до державної зради. За його словами, дуже багато наразі в Україні та на фронті залежить від якісної роботи ТЦК.

"Якщо завтра ТЦК оголосять страйк, фронт завалиться за місяць, росіяни будуть під Львовом – за 2. А всі, хто плюється в ТЦК, будуть зґвалтовані і вбиті через 2,5 місяці росіянами", — наголосив Корчинський.

Водночас у мережі користувачів сильно обурили ці заяви. Дехто навіть зазначив, що проблема не в ТЦК як структурі, а в методах мобілізації тощо.

Додамо, що це не перші такі жорсткі і гучні висловлювання Корчинського. Адже ще взимку він казав, що в Україні настав час вводити диктатуру і садити у в’язницю за "цькування" ТЦК. А у вересні 2024 закликав заборонити українським дітям виїзд за кордон.

Хто такий Корчинський

Дмитро Олександрович Корчинський — український політичний діяч, публіцист, письменник, лідер радикальної політичної партії "Братство". Він почав здобувати вщиу освіту у Київському інституті харчової промисловості, але не закінчив. Потім служив в армії та навчався на історичному факультеті Київського університету.

Дмитро Корчинський

У 2013 році під час протестів на Банковій у Києві Корчинського звинуватили в організації заворушень, після чого він зник з публічного простору. Через два роки його затримали в аеропорту Рима за запитом російського бюро Інтерполу. Проте італійська влада визнала цей запит політично вмотивованим і звільнила Корчинського.

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