"Посмотрел криво на ТЦК – пожизненное". Корчинский разгневал украинцев радикальными мыслями о мобилизации

За нападения на работников ТЦК лишения свободы на 2-5 лет не достаточное наказание

Все украинцы, которые сопротивляются работе территориальных центров комплектования (ТЦК) для осуществления мобилизации и нападают на работников, должны получать пожизненное заключение. Ведь эти действия приравнивают к государственной измене и агентурной деятельности в пользу России.

Об этом заявил лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский на своем YouTube. Он считает, что наказание за нападение на работников ТЦК в виде лишения свободы на 2-5 лет недостаточно.

"Каждый, кто криво посмотрел в сторону ТЦК, должен получить пожизненное. Каждый, кто срывает мобилизацию, становится на сторону России и способствует осуществлению ее плана", — сказал Корчинский.

Он выступает за жесткие наказания за срыв мобилизации, ведь приравнивает эти действия к государственной измене. По его словам, очень много сейчас в Украине и на фронте зависит от качественной работы ТЦК.

"Если завтра ТЦК объявят забастовку, фронт рухнет через месяц, россияне будут во Львове – через 2. А все, кто плюется в ТЦК, будут изнасилованы и убиты через 2,5 месяца россиянами", — подчеркнул Корчинский.

В то же время, в сети пользователей сильно возмутили эти заявления. Некоторые даже отметили, что проблема не в ТЦК как структуре, а в методах мобилизации и т.д.

Добавим, что это не первые столь жесткие и громкие высказывания Корчинского. Ведь еще зимой он говорил, что в Украине пора вводить диктатуру и сажать в тюрьму за "травлю" ТЦК. А в сентябре 2024 года призвал запретить украинским детям выезд за границу.

Кто такой Корчинский

Дмитрий Александрович Корчинский — украинский политический деятель, публицист, писатель, лидер радикальной политической партии "Братство". Он начал получать высшее образование в Киевском институте пищевой промышленности, но не закончил. Затем служил в армии и обучался на историческом факультете Киевского университета.

Дмитрий Корчинский

В 2013 году во время протестов на Банковой в Киеве Корчинского обвинили в организации беспорядков, после чего он исчез из публичного пространства. Через два года он был задержан в аэропорту Рима по запросу российского бюро Интерпола. Однако итальянские власти признали этот запрос политически мотивированным и освободили Корчинского.

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