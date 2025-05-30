Без зашкварів і "бусифікації". Як Житомирщина стала лідером з мобілізації

Регіон має найвищий відсоток бійців у ЗСУ порівняно з іншими областями

Тривалий час Житомирщина була серед лідерів з мобілізації. Однак вона медійно не виділялась з випадками т.зв. званої "бусифікації", як це було, наприклад, в Ужгороді чи Одесі. І на те були свої вагомі причини.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова Житомирської ОВА, полковник СБУ Віталій Бунечко. Він пояснив, як вдалось досягнути таких результатів.

Більше читайте у публікації: "Берилій в АТБ не продаси, — голова Житомирщини Віталій Бунечко про Буткевича, Залужного та бурштин".

Він нагадав, що Житомирщина — це колиска Десантно-штурмових військ та багатьох інших знаних бригад і підрозділів.

— У нас є славетна 95-та Поліська бригада, 30-та бригада імені князя Островського у Звягелі, 26-та бригада імені Дашкевича в Бердичеві. Це дійсно сильні бригади, підрозділи яких з першого дня воюють на фронті. І, що важливо, старші військові та нинішні пенсіонери виховали покоління, яке не ховалось від ТЦК, це патріоти, які пішли захищати державу, — каже губернатор.

Він послався на статистику Міноборони, відповідно до якої, за співвідношенням кількості жителів області у лавах ЗСУ до загальної чисельності населення області Житомирщина має найвищий відсоток. Це люди, які воювали 2014-го, добровольці 2022 року, мобілізовані і контрактники.

— Нам дійсно вдалося організувати процес мобілізації — без "бусифікації", корупції та серйозних зашкварів. Ті поодинокі випадки, які мали місце, були розслідувані, — наголосив обласний очільник.

За його словами, важливу роль відіграли особисті приклади людей, що пішли до війська.

— Це і депутати від різних політичних сил, голова Любарської громади служить нині в Третій штурмовій. Голова Романівської громади (Володимир Савченко. – Ред.), на жаль, загинув на війні. І такі приклади показують, що ми не просто мілітаризований регіон, а тут живуть правильно виховані люди, — підсумував Віталій Бунечко.

Нагадаємо, раніше він "Телеграфу" оцінив загрозу нового наступу з Білорусі.