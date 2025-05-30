Виробник Pepsi та Lay's розширюється в Росії під час війни: що він продає і в Україні

Деякі товари є і досі в Україні в популярних магазинах

Компанія PepsiCo, яка не тільки продає у Росії свою продукцію і допомогає ворогу, ще й планує ще вивести на російський ринок новий продукт, тобто розширятись. Чіпси під брендом Fritos незабаром будуть куштувати росіяни.

За інформацією SHOT, PepsiCo подала заявку до Роспатенту для реєстрації товарного знака Fritos. Зараз у Росії ці чіпси поки що не продаються, і придбати їх можна тільки через замовлення з-за кордону.

Однак росіянам за цю смакоту доведеться добряче заплатити, адже з урахуванням доставки ціна за одну упаковку може сягати 4000 рублів (211 грн).

PepsiCo і відношення до війни в Україні

Варто зазначити, що компанія PepsiCo вже давно продає на російському ринку безліч продуктів, зокрема дитяче харчування, соки, снеки, молочну продукцію, а також енергетики.

На березень 2010 року в Росії компанії належало шість заводів з розливу прохолодних напоїв, завод Frito Lay, що випускає на рік 40 000 тонн чіпсів марок Lay's, Cheetos та "Xpycteam". Компанія ніяк не урізала асортимент, а почала виробляти Pepsi під іншою назвою, наприклад бренди "7Up", "Mirinda" — це Frustyle, Pepsi — це Evervess та "Любимая кола". Американська PepsiCo, тільки запустивши морозиво під брендом "Будиночок у селі", домовилася про його виробництво з підмосковною "Чистою лінією".

Спочатку PepsiCo пообіцяла призупинити виробництво та продаж Pepsi в Росії та планувала продовжувати постачати продукти першої необхідності. Світовий гігант продуктів харчування та напоїв PepsiCo заборонив будь-які згадки про війну в Україні у своїй рекламі навіть в Україні.

У вересні 2022 року PepsiCo Inc припинила виробництво Pepsi, 7UP і Mountain Dew у Росії майже через шість місяців після того, як американська компанія заявила, що призупинить продажі та виробництво після того, як Москва направила десятки тисяч військових в Україну. За 11 місяців, з початку війни, компанія не зробила жодних видимих кроків, щоб вийти і продовжує продавати чіпси і молочні продукти в Росії.

Продовжують працювати в Росії зі збільшенням обсягів доходів у 2022 році порівняно з 2021 роком (+$223 млн або +5%). Обсяги прибутку також суттєво зросли в 2022 році порівняно з 2021 роком.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) включило дві провідні харчові корпорації PepsiCo і Mars до списку міжнародних спонсорів війни. SAS вживає невідкладних заходів і вже оголосила про бойкот продукції Pepsi через їх продовження бізнесу в Росії та фінансове підживлення війни.

Американська компанія PepsiCo розпочала в 2024 році роботу першої черги заводу снеків і солоних закусок у Росії, під Новосибірськом. Не зважаючи на війну, компанія працює в Росії вже понад 60 років, і розвернула новий завод виробничою потужністю 60 000 тонн на рік. Окрім Fritos, американська компанія PepsiCo хоче зареєструвати в Росії торгову марку Rockstar для продажу напоїв.

Яку продукцію PepsiCo продають і в Росії і в Україні

Lay's — в українських магазинах широко представлені чіпси Lay's різних смаків та форматів, включаючи Lay's MAX Ridged. Їх і досі можна знайти в "АТБ", "Новус", "Фора".

Lay's в Новусі

Lay's у Форі

Lay's в АТБ

Cheetos — бренд кукурудзяних снеків, які також продають в Україні і в Росії.

Cheetos в АТБ

Cheetos у Сільпо

Напої PepsiCo є також в українських супермаркетах, зокрема традиційна кола і соки Sandora.

Раніше "Телеграф" писав, що французька мережа супермаркетів "Ашан", яка не пішла з російського ринку, виставила на продаж свою дочірню компанію у РФ. Це сталося лише через 2,5 роки після початку широкомасштабного вторгнення Росії до України.