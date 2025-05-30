Производитель Pepsi и Lay’s расширяется в России во время войны: что он продает в Украине

Некоторые товары есть до сих пор в Украине в популярных магазинах

Компания PepsiCo, не только продающая в России свою продукцию и помогающая врагу, еще и планирует еще вывести на российский рынок новый продукт, то есть расширяться. Чипсы под брендом Fritos в скором времени будут пробовать россияне.

По информации SHOT, PepsiCo подала заявку в Роспатент для регистрации товарного знака Fritos. Сейчас в России эти чипсы пока что не продаются, и приобрести их можно только через заказ из-за рубежа.

Однако россиянам за эту вкусность придется изрядно заплатить, ведь с учетом доставки, то цена за одну упаковку может достигать 4000 рублей (211 грн).

PepsiCo и отношение к войне в Украине

Стоит отметить, что компания PepsiCo уже давно продает на российском рынке множество продуктов, включая детское питание, соки, снеки, молочную продукцию, а также энергетики.

На март 2010 года в России компании принадлежало шесть заводов по розливу прохладительных напитков, завод Frito Lay, выпускающий в год 40 000 тонн чипсов марок Lay's, Cheetos и "Xpycteam". Компания никак не урезала ассортимент, а начала производить Pepsi под другим названием, например бренды "7Up", "Mirinda" — это Frustyle, Pepsi — это Evervess и "Любимая кола". Американская PepsiCo, только запустив мороженое под брендом "Домик в деревне", договорилась о его производстве с подмосковной "Чистой линией".

Изначально PepsiCo пообещала приостановить производство и продажу Pepsi в России и планировала продолжать поставлять продукты первой необходимости. Мировой гигант продуктов питания и напитков PepsiCo запретил любые упоминания о войне в Украине в своей рекламе даже в Украине.

В сентябре 2022 года PepsiCo Inc прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России почти через шесть месяцев после того, как американская компания заявила, что приостановит продажи и производство после того, как Москва направила десятки тысяч военных в Украину. За 11 месяцев, с начала войны, компания не предприняла никаких видимых шагов, чтобы выйти и продолжает продавать чипсы и молочные продукты в России.

Продолжают работать в России с увеличением объемов доходов в 2022 году по сравнению с 2021 годом (+$223 млн или +5%). Объемы прибыли также существенно выросли в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) включило две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в список международных спонсоров войны. SAS принимает неотложные меры и уже объявила о бойкоте продукции Pepsi из-за их продолжения бизнеса в России и финансовой подпитки войны.

Американская компания PepsiCo начала в 2024 году работу первой очереди завода снеков и соленых закусок в России, под Новосибирском. Несмотря на войну, компания работает в России уже более 60 лет, и развернула новый завод производственной мощностью 60 000 тонн в год. Кроме Fritos, американская компания PepsiCo хочет зарегистрировать в России торговую марку Rockstar для продажи напитков.

Какую продукцию PepsiCo продают и в России, и в Украине.

Lay’s — в украинских магазинах широко представлены чипсы Lay’s разных вкусов и форматов, включая Lay’s MAX Ridged. Их до сих пор можно найти в "АТБ", "Новус", "Фора".

Lay’s в Новусе

Lay’s в Фори

Lay’s в АТБ

Cheetos – бренд кукурузных снеков, которые также продают в Украине и России.

Cheetos в АТБ

Cheetos в Сильпо

Напитки PepsiCo есть также в украинских супермаркетах, в том числе традиционные круги и соки Sandora.

Ранее "Телеграф" писал, что не ушедшая с российского рынка французская сеть супермаркетов "Ашан" выставила на продажу свою дочернюю компанию в РФ. Это произошло только через 2,5 года после начала широкомасштабного вторжения России в Украину.