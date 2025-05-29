Діставайте човни та гумові чоботи: вулиці Львова перетворилися на річки через рясний дощ (фото, відео)

Наслідки вже активно публікують в мережі

29 травня у Львові триває сильна злива, яка вже призвела до локального підтоплення вулиць міста. Найбільше страждають ділянки на перехресті Стрийської та Наукової, а також вулиця Сахарова – за словами місцевих мешканців, без гумових чобіт пересуватись там майже неможливо.

Як пишуть місцеві Telegram-канали, грози, град і сильні дощі можуть тривати до кінця доби. Водовідведення в багатьох районах не справляється з навантаженням, а тротуари та зупинки громадського транспорту подекуди покриті водою.

Користувачі соцмереж вже іронізують, що у Львові відкрився новий сезон навігації: на вулицях "пливуть" автівки, а перехожі "дістають човни". У місті фіксують численні затори, особливо в районах, де вода стоїть на проїжджій частині.

До кінця доби така погода може зберегтися на заході, півночі та в центрі країни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у четвер, 29 травня, Київ та область накрила сильна негода. У регіоні пройшов рясний дощ, місцями випав град. Також через погодні умови подекуди зникло світло.