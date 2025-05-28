Популярний український курорт раптово залишився без води: причина у грошах

Проблеми з водопостачанням та водовідведенням виникли лише в одному селищі

У Затоці Кароліно-Бугазької громади жителі залишилися без водопостачання. Це сталось через борги комунального підприємства "Бугаз" перед ДТЕК.

Компанія відключила електроенергію, після цього подачу води у Затоці було припинено. Про це повідомила cпівзасновниця громадської організації Нова хвиля Затоки" та мешканка селища Надія Дейнега.

За словами Надії, жителів Затоки не попередили завчасно про відключення води,тому вони не мали змоги зробити необхідні запаси. Лише після зникнення води в чат-групі громади з'явилося звернення до споживачів.

"У зв'язку з обставинами, які виникли в комунальному підприємстві "Бугаз", підприємство не в змозі надавати повноцінно послугу з централізованого водопостачання на невизначений термін".

Надія Дейнего зазначає, що вода у селищі зникла через борги КП "Бугаз" перед енергетичною компанією ДТЕК. Жителі обурені тим, що відключення сталося несподівано, а влада та відповідальні служби не вжили жодних заходів для попередження або уникнення цієї ситуації.

Крім того, вони здивовані, що проблеми з водопостачанням та водовідведенням виникли лише у Затоці, тоді як у селі Кароліно-Бугаз, яке входить до тієї ж громади, борги закрили.

"Тільки наше селище винне за те, що комунальне підприємство має борги за світло? Чи це загалом всієї громади стосується?"— питають обурені ситуацією жителі.

Раніше "Телеграф" писав, що кияни заборгували 1,2 мільярда гривень за світло