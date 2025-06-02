Курортного сезона в городе не будет четвертый год подряд

Временно оккупированный россиянами Бердянск Запорожской области и стремительно теряет черты курортного города. В центре – закрытые кафе и ночные клубы, опустошенные улицы, заваренные окна дома культуры. На фоне этого – планы масштабной модернизации морского порта для вывоза награбленного и перекидывание российского оружия. Туристический сезон, несмотря на потуги оккупационных "властей", фактически сорван.

Как сообщила Бердянская городская военная администрация, Россия готовит проект расширения морского порта в городе. По предложению российского Института пространственного планирования, предполагается углубление акватории, новая железнодорожная ветка и обновление инфраструктуры.

Цель – увеличение грузооборота до более чем 2,4 миллиона тонн в год. В администрации подчеркивают: это означает усиление масштабного грабежа оккупированных территорий – похищение зерна, металла, промышленного оборудования.

В то же время оккупационные "власти" продолжают имитацию "мирной жизни". В центре города заваривают окна зданий кусками мусорных баков, в частности – в здании культуры завода "Южгидромаш".

"Бердянцы давно просили привести в порядок здание дома культуры завода "Южгидромаш" (БК им. Островского) в порядок. Оккупационные власти справились — взяли и заварили окна и двери кусками старых баков для мусора. Выглядит эпически. Особенно с учетом, что в самом центре", — сообщают.

Курортная инфраструктура разрушается — кафе "Трио" на центральном пляже превратилось в свалку, ночной клуб "Баракуда" — в точку сбора коллаборантов и военных. Часть заведений не работает с 2022 года, другие — приходят в упадок.

Как сообщает Приморка.City, город на четвертом году оккупации — безлюдный. Центр выглядит мертвым, бердянцы избегают улиц без необходимости. Смотровая площадка, обещанная оккупантами еще в 2024 году, до сих пор не достроена, сроки завершения работ постоянно переносятся.

Основной "турист" здесь — военный. С каждым месяцем Бердянск все больше теряет черты приморского города для жизни и превращается в логистический объект.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в результате российской оккупации значительная часть курортов на побережье Азовского моря в Украине потерпела разрушения. Среди них Белосарайская коса, которая уже четвертый год подряд остается без туристического сезона.