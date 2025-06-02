Хамство росіян і не тільки: чим закінчився другий раунд переговорів у Стамбулі

Обмін полоненими, тілами загиблих військових, повернення депортованих дітей і не тільки — головне з переговорів

Другий раунд переговорів у Стамбулі завершився. Представникам України та Росії вдалося домовитися про кілька важливих питань.

Україна передала росіянам список дітей для повернення, а також обговорила майбутній обмін полоненими. Також сторони обмінялися документами щодо припинення вогню.

Як стало відомо, Росія не погодилась на негайне припинення вогню та зустріч Путіна з Зеленським. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Також він сказав, що вдалось домовитись про звільнення всіх важкохворих та людей віком до 25 років. Також домовились на повернення тіл загиблих бійців у форматі "6000 на 6000". У Росії ж заявляють, що передають "в односторонньому порядку" шість тисяч заморожених тіл українських воїнів, а обміни полоненими нібито будуть регулярними.

Андрій Єрмак повідомив, що український список містить сотні імен незаконно депортованих дітей. Частину з них примусово перемістили, інших утримують на окупованих територіях. На це Мединський заявив, що Росія може повернути 10 дітей, і взагалі — нібито жодного викрадення не було, це була "рятувальна операція".

"Досить кидатися божевільними цифрами. Ми повернемо всіх, хто перебуває у Російській Федерації. Жодного викрадення людей немає. Російські солдати не викрадають. Вони врятували їх лише тому, що їхнє життя було під загрозою. Не влаштовуйте шоу для європейських бездітних бабусь", — цитує Мединського журналіст The Economist Олівер Керрол.

Умєров розповів про три головні вимоги України на переговорах. Перша стосується припинення вогню, друга — звільнення всіх утримуваних людей. Пріоритет отримають тяжкопоранені та хворі полонені. Російська делегація передала документ з умовами припинення бойових дій. Україна вивчить цей документ, а потім визначиться з ним. Також Умєров сказав, що російській стороні треба ще тиждень, щоб відповісти на документ про припинення вогню.

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"Пару днів тому ми поділилися своїм документом з російською стороною, але від них не було жодної відповіді включно із сьогоднішнім днем. Тільки під час сьогоднішньої дискусії нам відповіли. Вони сказали, що їм треба щонайменше тиждень, щоб зробити будь-яку відповідь", — сказав він. Україна також візьме тиждень на вивчення російських пропозицій.

"Якби росіяни були готові до припинення вогню, їхні літаки не були б підірвані", — так Умєров прокоментував те, що Росія не погоджується на припинення війни. Натомість Мединський сказав, що Росія запропонувала Україні "конкретне припинення вогню" лише на окремих ділянках фронту на 2-3 дні.

Щодо можливої дати наступного раунду переговорів, то відомо, що Україна запропонувала провести ще одну зустріч до кінця червня. Вона, за словами Умєрова, має мати одну мету — організувати зустріч російського та українського президентів. "Ми запропонували провести зустріч з Путіним з 20 по 30 червня", — сказав міністр оборони і додав, що Україна твердо переконана, що всі основні питання можуть бути вирішені лише на зустрічі лідерів.

Axios повідомляє, що Росія на переговорах продовжувала вимагати вивести війська з українських територій, на які вона претендує — з Луганської, Донецької, Запорізька та Херсонської областей.

Раніше "Телеграф" також писав, що перемовники від Росії з'явилися з дуже виразними обличчями. Зустріч відбувалась у палаці Чираган.