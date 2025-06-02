Хамство россиян и не только: чем закончился второй раунд переговоров в Стамбуле

Обмен пленными, телами погибших военных, возвращение депортированных детей и не только — главное из переговоров

Второй раунд переговоров в Стамбуле завершился. Представителям Украины и России удалось договориться о нескольких важных вопросах.

Украина передала россиянам список детей для возвращения, а также обсудила будущий обмен пленными.

Как стало известно, Россия не согласилась на немедленное прекращение огня и встречу Путина с Зеленским. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Также он сказал, что удалось договориться об увольнении всех тяжелобольных и людей в возрасте до 25 лет. Также договорились о возвращении тел погибших бойцов в формате "6000 на 6000". В России же заявляют, что передают "в одностороннем порядке" шесть тысяч замороженных тел украинских воинов, а обмены пленными будут якобы регулярными.

Андрей Ермак сообщил, что украинский список содержит сотни имен незаконно депортированных детей. Часть из них принудительно переместили, остальные содержатся на оккупированных территориях. На это Мединский заявил, что Россия может вернуть 10 детей, и вообще — якобы ни одного похищения не было, это была "спасательная операция".

"Довольно бросаться безумными цифрами. Мы вернем всех, кто находится в Российской Федерации. Никакого похищения людей нет. Российские солдаты не похищают. Они спасли их лишь потому, что их жизнь была под угрозой. Не устраивайте шоу для европейских бездетных бабушек", — цитирует Мединского журналист The Economist Оливер Кэрррол.

Умеров рассказал о трех главных требованиях Украины на переговорах. Первая касается прекращения огня, вторая — увольнение всех удерживаемых людей. Приоритет получат тяжелораненые и больные пленные. Российская делегация передала документ с условиями прекращения боевых действий. Украина изучит этот документ, а затем определится с ним. Также Умеров сказал, что российской стороне нужно еще неделю, чтобы ответить на документ о прекращении огня.

Фото — Getty Images.

"Пару дней назад мы поделились своим документом с российской стороной, но от них не было никакого ответа, включая сегодняшний день. Только во время сегодняшней дискуссии нам ответили. Они сказали, что им нужно по меньшей мере неделю, чтобы сделать любой ответ", — сказал он. Украина также примет неделю на изучение российских предложений.

"Если бы россияне были готовы к прекращению огня, их самолеты не были бы взорваны", — так Умеров прокомментировал, что Россия не соглашается на прекращение войны. В то же время Мединский сказал, что Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" только на отдельных участках фронта на 2-3 дня.

Что касается возможной даты следующего раунда переговоров, то известно, что Украина предложила провести еще одну встречу до конца июня. Она, по словам Умерова, должна иметь одну цель — организовать встречу российского и украинского президентов.

Axios сообщает, что Россия на переговорах продолжала требовать вывести войска из украинских территорий, на которые она претендует – из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Телеграф также писал, что переговорщики от России появились с очень выразительными лицами. Встреча проходила во дворце Чираган.