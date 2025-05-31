Миру зараз не досягнемо, але.. Чому Україна не може відмовитися від переговорів з Росією

Відмову від діалогу Фесенко назвав стратегічно неправильною

Україні варто брати участь у переговорах з Росією, навіть якщо на цьому етапі сторони не готові до реального компромісу. Нинішній етап є лише "прелюдією", під час котрої сторони озвучують власні пропозиції.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" озвучив політолог Володимир Фесенко. Він наголосив, що сам факт участь у переговорах має стратегічне значення для міжнародної підтримки Києва.

"Росія займається провокаціями постійно… це знов-таки намагання диктувати свої умови, диктувати свої правила", — зазначив він. Проте сам факт діалогу, за його словами, є важливим, адже "матиме значення конкретні дії, зокрема — факт участі в переговорах".

На думку експерта, обидві сторони наразі не готові до компромісу, однак відмова від діалогу є стратегічно неправильною. "У нас люблять реагувати суто емоційно, але треба розуміти — заради чого ми беремо участь у цих переговорах", — наголосив він, підкреслюючи, що сам процес дозволяє Україні впливати на порядок денний і демонструвати свою дипломатичну суб’єктність.

Політолог вважає, що ключовим викликом стане формалізація майбутнього меморандуму: "Треба спочатку домовитись, яким має бути цей документ, яка має бути його структура… алгоритм переговорів, як і про що треба вести мову". Лише після узгодження процедур можна буде говорити про початок повноцінного переговорного процесу.

Фесенко також підкреслив, що без авторитетного посередника реального компромісу не досягти. На його думку, таким посередником можуть бути США або Туреччина — країни, сприйнятні обома сторонами. "Самі по собі Україна і Росія не зможуть виробити компромісний варіант, тому що їхні інтереси прямо протилежні", — зауважив він.

Поки що, резюмує експерт, переговори лишаються на початковому етапі, а реальні домовленості — питання далекої перспективи: "Чекати якихось конкретних рішень на даному етапі взагалі нема підстав… домовлятися можна не один тиждень, а то і не один місяць".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Росія може опинитися в слабкій позиції перед Сполученими Штатами, якщо не виявить прагнення до компромісів у перемовинах щодо України. За його словами, подальше ігнорування діалогу створює ризики для самої Москви.