Як дронів наїлися: перемовники від Росії з'явилися з дуже виразними обличчями (відео)

Переговори проходять у палаці Чираган

Перші кадри з другого раунду переговорів делегацій Росії та України у Туреччині вже завірусились у мережі. Адже обличчя представників РФ не такі веселі, як на минулій зустрічі.

Відповідні відео вже поширюють у мережі. Зауважимо, що другий раунд переговорів проходить у Стамбулі 2 червня.

На відео видно, що російська делегація має серйозний та дещо похмурий вигляд, хоча на першому раунді переговорів 16 травня було навпаки. Як видно на фото, тоді політики посміхались і жартували, а вже в червні їм не до сміху.

Російська делегація на переговорах 16 травня

Ймовірніше на настрій делегації РФ вплинула успішна українська операція "Павутинка", під час якої було атаковано аеродроми Росії. 1 червня на території РФ було уражено 41 ворожий літак стратегічної авіації. Серед них — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Дрони СБУ відпрацювали цілі одразу на чотирьох військових аеродромах Росії: "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново". Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 млрд доларів США.

Унікальність цієї операції полягає у тому, що дрони, які атакували аеродроми, завезли на територію РФ фурами. І вже в глибокому тилу ворога вони почали свою місію. Загалом було залучено 107 дронів, а операція планувалась більше року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вже з'явилась рамка переговорів України та Росії у Стамбулі. У ній йдеться не тільки про вступ до НАТО та санкції.