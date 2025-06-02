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Як дронів наїлися: перемовники від Росії з'явилися з дуже виразними обличчями (відео)

Автор
Тетяна Крутякова
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Переговори у Стамбулі Новина оновлена 02 червня 2025, 16:04
Переговори у Стамбулі. Фото Колаж "Телеграфу"

Переговори проходять у палаці Чираган

Перші кадри з другого раунду переговорів делегацій Росії та України у Туреччині вже завірусились у мережі. Адже обличчя представників РФ не такі веселі, як на минулій зустрічі.

Відповідні відео вже поширюють у мережі. Зауважимо, що другий раунд переговорів проходить у Стамбулі 2 червня.

На відео видно, що російська делегація має серйозний та дещо похмурий вигляд, хоча на першому раунді переговорів 16 травня було навпаки. Як видно на фото, тоді політики посміхались і жартували, а вже в червні їм не до сміху.

Російська делегація на переговорах 16 травня
Російська делегація на переговорах 16 травня

Ймовірніше на настрій делегації РФ вплинула успішна українська операція "Павутинка", під час якої було атаковано аеродроми Росії. 1 червня на території РФ було уражено 41 ворожий літак стратегічної авіації. Серед них — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Дрони СБУ відпрацювали цілі одразу на чотирьох військових аеродромах Росії: "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново". Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 млрд доларів США.

Унікальність цієї операції полягає у тому, що дрони, які атакували аеродроми, завезли на територію РФ фурами. І вже в глибокому тилу ворога вони почали свою місію. Загалом було залучено 107 дронів, а операція планувалась більше року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вже з'явилась рамка переговорів України та Росії у Стамбулі. У ній йдеться не тільки про вступ до НАТО та санкції.

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#Росія #Переговори #Стамбул #Делегація